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Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Руслана Стрелец
Новости медицины
3 минуты
1,2 т.
Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Сохранять физическую форму можно достаточно просто с помощью эффективных упражнений. Для этого не обязательно тратить деньги на дорогостоящий абонемент и проводить часы в тренажерном зале.

Все, что вам нужно – это коврик и ваше тело для выполнения ежедневных упражнений на полу, которые помогут поддерживать форму. Эффективные упражнения опубликовать eatthis.com.

Согласно Harvard Health Publishing, тренировки с собственным весом помогают улучшить мышечную выносливость, аэробные возможности и гибкость. Кроме того, эти упражнения легко адаптированы к вашему уровню подготовки, что позволяет укрепить функциональные возможности тела и общую силу. Это особенно важно с возрастом, когда мышечная масса и функции могут уменьшаться.

Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Отжимание

Отжим является основой многих тренировочных программ, ведь они эффективно задействуют грудные, плечевые мышцы, трицепсы и корр. Начните с положения высокой доски на руках и пальцах ног. Запястье должно быть под плечами, а тело – в прямой линии. Постепенно опускайтесь, касаясь грудью пола, а затем поднимайтесь обратно в исходное положение.

Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Планка

Это упражнение является отличным способом укрепления корпуса, также задействуя ягодицы и плечи. Начните с положения на четвереньках, затем переходите на предплечье, вытягивая ноги назад. Удерживайте тело в прямой линии, активируя корр.

Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Берпи

Это упражнение является универсальным комплексом, включающим приседания, отжима и прыжки. Начните стоя ноги на ширине плеч. Выполните отжим, затем прыгните вперед, поднимая руки над головой. Это одно повторение.

Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Альпинисты

Это упражнение направлено на сердечно-сосудистую систему и задействует плечи и ноги. Начните с позиции высокой планки, быстро подтягивая колени к груди поочередно, без прикосновения к полу.

Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Подъем ног

Это упражнение ориентировано на мышцы нижней части живота. Лягте на спину на коврик, руки по бокам, ноги вытянуты. Поднимите их вместе, а затем медленно опустите, не касаясь пола.

Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Скручивание

Это упражнение нацелено на косые мышцы живота. Сидите на коврике, приподняв ноги от пола, образовав угол 45 градусов с землей. Выгибайте верхнюю часть тела из стороны в сторону, сохраняя активным кор.

Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам

Седалищный мост

Это упражнение задействует ягодицы и подколенные сухожилия, а также улучшает подвижность бедер. Лягте на спину, согнув колени и расставив ноги на ширине бедер. Поднимите бедра вверх, удерживая тело в прямой линии, задержитесь на миг в верхнем положении, а затем опуститесь назад.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская