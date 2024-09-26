Фитнес без тренажерного зала: 7 упражнений на полу, которые следует ежедневно выполнять мужчинам
Сохранять физическую форму можно достаточно просто с помощью эффективных упражнений. Для этого не обязательно тратить деньги на дорогостоящий абонемент и проводить часы в тренажерном зале.
Все, что вам нужно – это коврик и ваше тело для выполнения ежедневных упражнений на полу, которые помогут поддерживать форму. Эффективные упражнения опубликовать eatthis.com.
Согласно Harvard Health Publishing, тренировки с собственным весом помогают улучшить мышечную выносливость, аэробные возможности и гибкость. Кроме того, эти упражнения легко адаптированы к вашему уровню подготовки, что позволяет укрепить функциональные возможности тела и общую силу. Это особенно важно с возрастом, когда мышечная масса и функции могут уменьшаться.
Отжимание
Отжим является основой многих тренировочных программ, ведь они эффективно задействуют грудные, плечевые мышцы, трицепсы и корр. Начните с положения высокой доски на руках и пальцах ног. Запястье должно быть под плечами, а тело – в прямой линии. Постепенно опускайтесь, касаясь грудью пола, а затем поднимайтесь обратно в исходное положение.
Планка
Это упражнение является отличным способом укрепления корпуса, также задействуя ягодицы и плечи. Начните с положения на четвереньках, затем переходите на предплечье, вытягивая ноги назад. Удерживайте тело в прямой линии, активируя корр.
Берпи
Это упражнение является универсальным комплексом, включающим приседания, отжима и прыжки. Начните стоя ноги на ширине плеч. Выполните отжим, затем прыгните вперед, поднимая руки над головой. Это одно повторение.
Альпинисты
Это упражнение направлено на сердечно-сосудистую систему и задействует плечи и ноги. Начните с позиции высокой планки, быстро подтягивая колени к груди поочередно, без прикосновения к полу.
Подъем ног
Это упражнение ориентировано на мышцы нижней части живота. Лягте на спину на коврик, руки по бокам, ноги вытянуты. Поднимите их вместе, а затем медленно опустите, не касаясь пола.
Скручивание
Это упражнение нацелено на косые мышцы живота. Сидите на коврике, приподняв ноги от пола, образовав угол 45 градусов с землей. Выгибайте верхнюю часть тела из стороны в сторону, сохраняя активным кор.
Седалищный мост
Это упражнение задействует ягодицы и подколенные сухожилия, а также улучшает подвижность бедер. Лягте на спину, согнув колени и расставив ноги на ширине бедер. Поднимите бедра вверх, удерживая тело в прямой линии, задержитесь на миг в верхнем положении, а затем опуститесь назад.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как поддерживать свою форму.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.