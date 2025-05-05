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Фитнес после 50: тренер рассказывает, каких упражнений лучше избегать

Руслана Стрелец
Новости медицины
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Фитнес после 50: тренер рассказывает, каких упражнений лучше избегать

После 50 лет важно не просто оставаться активным, но и выбирать упражнения, не вредящие здоровью. С возрастом суставы и мышцы становятся более уязвимыми к нагрузкам, поэтому некоторые популярные движения могут стать источником болей и травм.

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Именно поэтому следует пересмотреть свой тренировочный подход и отказаться от потенциально опасных упражнений. Тренер Тим Лю делится с eatthis.com рекомендациями по поводу того, каких движений лучше избегать, чтобы сохранить тело сильным и здоровым.

Специалисты по фитнесу отмечают: некоторые движения, которые мы регулярно выполняли в 20-40 лет, после 50 лет могут больше навредить, чем помочь. Вместо того чтобы повышать выносливость и силу, они могут создать чрезмерное давление на суставы, что приведет к дискомфорту или травмам. А главное – занятия спортом должны быть доступны и безопасны в любом возрасте, особенно после 50-ти.

Тренер советует отказаться от некоторых упражнений, чтобы сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата.

Фитнес после 50: тренер рассказывает, каких упражнений лучше избегать

Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье

Несмотря на свою популярность, это упражнение не подходит людям старше 50 лет. Когда вы беретесь за штангу обеими руками, нагрузка часто смещается с грудных мышц на плечи – это может вызвать боль, особенно если техника выполнения далека от идеальной.

Вместо этого тренер советует выбрать гантели: они позволяют более естественно двигать руками, не фиксируют их в одном положении и обеспечивают равномерное распределение нагрузки. Такой подход значительно более безопасен для плечевых суставов и более эффективен для развития грудных мышц.

Фитнес после 50: тренер рассказывает, каких упражнений лучше избегать

Классическая тяга штанги в наклоне

Хотя это упражнение действительно хорошо развивает мышцы спины, оно требует высокого уровня мобильности, которое с возрастом может ухудшаться. Недостаток гибкости и стабильности может привести к перегрузке поясничного отдела позвоночника.

Вместо этого следует перейти на более безопасную альтернативу – например, горизонтальную тягу с опорой груди, используя гантели или специальный Т-образный гриф. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на спину и одновременно сохранить пользу упражнения.

Фитнес после 50: тренер рассказывает, каких упражнений лучше избегать

Отжим со скамьи (отжим на грудные мышцы лежа)

Такие отжима часто используются в тренировках, но после 50 их лучше избегать. Люди в этом возрасте нередко имеют нарушение осанки, в частности скругленные плечи, а это упражнение еще больше способствует их внутреннему вращению. Это, в свою очередь, может вызвать смещение плечевой кости вперед, повышая риск травм плеча.

Вместо них лучше выполнять классические отжима или разгибание рук с гантелями, работая над трицепсами – это снизит нагрузку на плечевые суставы.

Фитнес после 50: тренер рассказывает, каких упражнений лучше избегать

Тяга верхнего блока за голову

Это движение создает чрезмерное давление в нежелательных зонах – шее и передней части плеча. К тому же, даже в молодом возрасте не все обладают достаточной подвижностью грудного отдела позвоночника и плеч, поэтому после 50 лет это упражнение становится еще более опасным.

Лучшим вариантом будет классическая вертикальная тяга, но с небольшим наклоном туловища назад и подтягиванием рукояти к верхней части груди. Такой подход уменьшает риск травм и позволяет эффективно прокачать верхнюю часть спины.

Фитнес после 50-ти – это не отказ от активности, а адаптация к потребностям организма. Как подчеркивает тренер: "Ваше тело должно работать на вас, а не против вас. Умный подход к физическим нагрузкам – это ключ к активной и безопасной жизни в зрелом возрасте" .

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская