Фитнес-привычки чемпиона мира: как Дэвид Бекхэм поддерживает форму в 49 лет

Чтобы поддерживать здоровый и активный образ жизни, необходимо быть преданными тренировкам и собственному здоровью, как это делает Дэвид Бекхэм. Его секрет успеха заключается в сочетании физических нагрузок с важными социальными инициативами.

В частности, после своей успешной футбольной карьеры он продолжает оставаться активным в бизнесе и благотворительности, а также придерживается тренировок DB45, которые помогают ему сохранять форму в 49 лет. Что еще помогает Бекхэму поддерживать здоровье и физическую активность, рассказали в Eat This, Not That.

Программа тренировок

Дэвид Бекхэм активно делится своими тренировками в Instagram, мотивируя миллионы своих подписчиков. В частности он показывал интенсивные упражнения с планером Sorinex и подтягивания, демонстрируя свою впечатляющую физическую форму. Также футболист делился видео с собственной тренировкой для фитнес-бренда F45, которая включала приседания, прыжки на ящик и бег на месте.

Лучшее фитнес-партнерство

Дэвид и Виктория Бекхэм активно тренируются вместе, еженедельно занимаясь тяжелой атлетикой с тренером. В частности они поделились видео, где тренируются, стуча по подсвеченным кнопкам на досках. Таким образом этот дуэт остается мотивированным как в спортзале, так и вне его.

Сотрудничество с известным тренером Гуннаром Петерсоном

DB45 - это программа фитнеса, созданная вместе с фитнес-сетью F45 и тренером Гуннаром Петерсоном, которая включает упражнения, помогающие Дэвиду Бекхэму поддерживать форму. Этот режим доступен в 67 странах и 1800 студиях, предоставляя возможность каждому тренироваться, как профессионал, независимо от вида спорта. DB45 включает в себя различные упражнения для кардио и силовых тренировок, приспособленные к карьере Бекхэма.

Программа состоит из 11 станций, каждая из которых имеет свою футбольную тематику, что помогает тренировать ловкость и функциональную силу. Каждая станция предусматривает выполнение двух серий по 32 и 23 секунды соответственно. Кроме того, эти номера были выбраны на основе футболок Бекхэма, подчеркивая его связь с футбольным миром.

Выполнять упражнения, даже которые не нравятся

В интервью для AP Бекхэм говорил, что существует много упражнений, которые ему не нравятся, в частности выпады. Однако они важны для развития мышц, а потому даже если сначала они кажутся сложными, их стоит делать, поскольку они приносят реальный результат. В конце концов, постоянные тренировки помогли ему изменить отношение к таким упражнениям.

