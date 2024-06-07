Фитнес-программа: почему 'разгрузка' важна для достижения наилучших результатов

Независимо от того, похудеть ли ваша цель, нарастить мышцы или сохранить рельефную и подтянутую фигуру, вы можете максимально эффективно использовать время, проведенное в спортзале. Однако дни отдыха и восстановления не менее важны, чем дни, когда вы хотите достичь заметных результатов.

Издание eatthis.com пообщалось с Кормаком Мерфи, представителем бренда C4 Energy. Он рассказал все, что вам нужно знать о "разгрузке" – важной, но иногда игнорированной, части вашей фитнес-рутины.

Что такое разгрузка?

Разгрузка – это когда вы уменьшаете интенсивность, объем или и то и другое после завершения длительной интенсивной тренировки. "Цель разгрузки – позволить телу восстановиться, адаптироваться и компенсировать стрессы от тренировки. Оно позволяет телу безопасно развиваться, минимизируя риск травм и выгорания. Включая периоды разгрузки в свой тренировочный график, люди могут оптимизировать результаты тренировок и добиться долгосрочного успеха", – рассказывает Мерфи.

Почему разгрузка так важна?

Оно способствует восстановлению

Как отмечалось ранее, ваш организм нуждается в достаточном времени для восстановления, чтобы он мог отдохнуть и восстановиться. Именно здесь в игру вступает голодовка.

"Разгрузка обеспечивает перерыв в интенсивных тренировках, позволяя организму восстановиться от накопившейся усталости. Это помогает предотвратить перетренированность, снижает риск травм и способствует всеобщему благополучию", – рассказывает Мерфи.

Уменьшает риск плато

Плато может неимоверно разочаровывать, особенно когда вы думаете, что делаете все правильно. Разгрузка уменьшает ваши шансы попасть на плато.

"Постоянные высокоинтенсивные тренировки могут привести к плато производительности или прогрессу. Разгрузка прерывает этот цикл, давая вашему телу шанс полностью восстановиться, что потенциально может привести к большему приросту силы, мышечной массы или выносливости, когда вы возобновите тренировку", – объясняет Мерфи.

Помогает избежать выгорания

Слишком многое делать – это верный способ вызвать психическое и физическое истощение. Тренировка – не исключение.

"Декомпрессия помогает сохранить мотивацию и энтузиазм в отношении тренировок, предотвращая истощение и делая тренировки приятными", – говорит Мерфи.

Устраняет слабости и дисбаланс

Разгрузка дает вам возможность сосредоточиться на устранении любых дисбалансов, слабостей или проблем с подвижностью, которые могли возникнуть в результате интенсивных тренировок.

"Это может включать в себя корректирующие упражнения, работу на подвижность или более легкие тренировки с большим количеством повторений", – говорит Мерфи.

Является устойчивым и способствует прогрессу в долгосрочной перспективе

Включая периоды выгрузки в свой режим тренировок, вам будет гораздо легче прогрессировать со временем. "Это позволяет вам использовать более устойчивые тренировочные практики, которые ставят во главу угла общее здоровье и долголетие", – отмечает Мерфи.

Помогает предотвратить травмы

Расслабление снижает вероятность травм от чрезмерных нагрузок, обычно ассоциирующихся с постоянными высокоинтенсивными тренировками.

"Это дает вашим суставам, сухожилиям и связям возможность восстановиться и адаптироваться, уменьшая вероятность растяжений, растяжений и других травм", – заключает тренер.

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