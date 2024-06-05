Упражнения, которые помогут улучшить вашу выносливость

Недостаток выносливости – не редкость. Один из лучших способов повысить выносливость – это регулярные физические упражнения.

Возможно, это последнее, о чем вы думаете, когда чувствуете нехватку энергии, но это необходимо. Мы подготовили несколько упражнений, которые следует попробовать.

Каждый день ходите по лестнице вместо лифта

Упражнения для развития выносливости не обязательно должны быть тяжелыми тренировками в спортзале. Достаточно просто ежедневно подниматься по лестнице.

Эта активность укрепляет ваши кости и мышцы, поскольку ступеньки идут под наклоном, что заставляет сердечную мышцу перекачивать больше кислорода ко всем частям вашего тела. Потому время от времени прощайтесь с лифтами, чтобы повысить свой уровень выносливости.

Выходите на прогулку как можно чаще

Ходьба – отличный способ повысить свою выносливость. К тому же она не требует никакого оборудования, кроме кроссовок. Существует множество вариаций этой активности. Вы можете ходить по тропе, улице, беговой дорожке или в торговом центре.

Просто помните, что интенсивность вашей ходьбы должна соответствовать вашему уровню физической подготовки. Это упражнение могут выполнять люди с проблемами суставов.

Прыжки на месте с поднятыми руками

Чтобы выполнить прыжки на месте, встаньте, держа руки по бокам и поставив ноги вместе.

Затем подпрыгните и расставьте ноги на ширину плеч. Одновременно вытяните руки над головой. Снова подпрыгните и вернитесь в исходное положение. Выполняя это упражнение 10-20 раз, вы тренируете мышцы, легкие и сердце.

Езда на велосипеде – это кардиотренировка, которая повышает выносливость.

Езда на велосипеде – это хорошая кардиотренировка, которая может легко повысить вашу выносливость.

Езда в гору поможет укрепить мышцы, короткие спринты – развить скорость, а езда на велосипеде с постоянной скоростью в течение длительного времени – повысить выносливость. Даже интервалы – это отличный способ определить свой пульс. Поэтому какой бы способ вы ни выбрали, езда на велосипеде всегда будет эффективной.

Плавание – отличный вариант для людей с болью в суставах.

Хотя это, возможно, не идеальный способ во время пандемии, всякий раз, когда у вас есть возможность, занимайтесь плаванием.

Плавание и проплывание кругов 2-3 раза в неделю может улучшить функцию легких и позволит вам легче дышать. Кроме того, эта активность может повысить гибкость ваших мышц. Плаучесть воды делает водные развлечения хорошим выбором для людей с болью в суставах.

Ранее OBOZ.UA объяснял, чем полезна скорая ходьба.

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