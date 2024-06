Физические нагрузки в 60 лет: полезные упражнения на беговой дорожке

Физические упражнения спустя 60 лет имеют огромное значение для поддержания здоровья и жизненной энергии. Регулярная физическая активность помогает улучшить подвижность суставов, снизить риск развития хронических заболеваний и повысить общий тонус организма.

Даже умеренные занятия, такие как ходьба, йога или плавание могут значительно улучшить качество жизни. Важно выбирать упражнения, подходящие именно вам, учитывая состояние здоровья и физические возможности, пишет Eat This Not That.

Одной из полезных тренировок могут быть длительные прогулки, велосипед или беговая дорожка. Но, когда будете выполнять эту нагрузку, делает ее эффективно, адаптируйтесь под свои самочувствия и сжигайте калории.

Вот четыре невероятных тренировки на беговой дорожке, которые вы можете включить в свой распорядок фитнеса.

В начале нужно разминать 1-2 минуты. Темп исполнения – средний.

Ходьба на наклоне (15 градусов х 15-20 минут)

Беговая дорожка установлена под углом 15%, скорость выполнения дорожки – 3-5 км/час. Начните ходить в таком темпе в течение 15-20 минут.

Интервалы бега (x15-20 минут)

Оптимизируйте наклон беговой дорожки от 1,5 до 2,5 % и начните бег в темпе, который можно удерживать в течение одной минуты. В конце перейдите к умеренной ходьбе или бегу трусцой в течение 1-2 минут. Для лучшего эффекта повторите цикл в течение 15-20 минут.

Тренировка на холме (больший наклон x30 с, нижний наклон x30 с)

Начните быстро ходить на дорожке с наклоном около 6-10%. Скорость выполнения 3-5 км/ч. Первая половина упражнения – 30 секунд, после этого снизьте наклон на 5% и продолжайте выполнение упражнения.

Оба наклона чередуйте в течение 15-20 минут, чтобы улучшить физическую форму.

Стационарное состояние (x30 минут)

Если любая из приведенных выше тренировок слишком сложна, вы можете начать с тренировки в стабильном состоянии. После разминки в течение одной-двух минут установите беговую дорожку на наклон от 2 до 6%. С вашей скоростью вы можете поддерживать быстрый темп в течение 30 минут.

Направляйте внимание на дыхание и старайтесь сохранять свой темп в течение всей тренировки.

