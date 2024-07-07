Форма супергероя: Бри Ларссон рассказывает, как она изменила свое тело

Играть супергероя – это большая задача, а добиться физической формы супергероя – еще сложнее. Важно не только выполнять интенсивные кардиотренировки и тяжелые упражнения, но включать растяжку в свои тренировки.

По словам Бри Ларсон, звезды "Капитан Марвел", растяжка является ключевой составляющей ее фитнес-программы, помогающей достигать физических целей. В новом видео на YouTube-канале Бри Ларссон делится своей ежедневной тренировкой по растяжке, отмечая, что эта программа существенно повысила ее гибкость и помогла избежать травм во время съемок, пишет eatthis.com.

"Растяжка – неотъемлемая часть моих тренировок. Это отличное упражнение перед основными занятиями. Если вы, как и я, большую часть дня проводите за столом перед компьютером, следует включить несколько растяжек в свое расписание и заботиться о своем теле", – говорит Ларссон.

Для начала тренировки по растяжке Ларссон выполняет упражнение, сидя на пальцах ног. Она садится на пятки, прижимая пальцы ног к полу, и немного приподнимает таз.

Чтобы активизировать мышцы корпуса, нижней части тела и спины, Ларссон выполняет упражнение "кошка-корова". Она становится на руки и колени, чередуя округление позвоночника вверх к потолку с опусканием головы вниз, а затем толкает позвоночник к полу, одновременно поднимая ягодицы и голову.

"Вы чувствуете напряжение в мышцах. Просто раскрываемся и выдыхаем", – говорит Ларссон.

Одним из любимых упражнений для верхней части тела Ларсона является растяжка "нить в иглу". Она становится на четвереньки, вытягивает одну руку под другую, ее плечо опирается на землю, обеспечивая хорошую растяжку спины.

Ларссон предупреждает, что с этим упражнением легко переборщить, поэтому советует быть осторожными и слушать свое тело. "Пожалуйста, делайте это только настолько, насколько позволяет ваше тело", – советует Ларссон.

Для растяжки нижней части тела Ларссон всегда выполняет позу "кобры". Она опирается на руки, держа грудь и бедра параллельно полу, и слегка поднимается, толкаясь пальцами ног.

"Важно быть бережным к нижней части спины", – отмечает Ларссон.

Для Ларсона растяжка – это не только способ расслабиться, но и важное средство избегания травм на съемках. Она отмечает, что особенно полезными во время съемок "Капитана Марвела" были выпады.

"Это упражнение было особенно важным во время тренировок для выполнения трюков. Я исполняла ее тысячи раз. Во время боя вы разогреваетесь, но когда передвигают камеры, вы начинаете остывать. Поэтому важно оставаться гибким, ведь тогда случаются травмы", – объясняет Ларсон.

Звезда "Капитан Марвел" завершает тренировку по растяжке, выполняя шавасану, известную как вне трупа. Она лежит на спине, с руками в форме Т и вытянутыми ногами.

"Всегда приятно завершать тренировку полноценным отдыхом и благодарить себя", – заключает Ларсон.

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