Как Джулия Робертс поддерживает идеальную форму: секреты тренировок и питание от звезды

Даже с годами суперпопулярная актриса Джулия Робертс привлекает внимание миллионов поклонников. Неудивительно, что несколько лет назад журнал PEOPLE назвал ее "Самой красивой женщиной мира".

А для поддержания идеальной формы звезда усердно тренируется и хорошо питается. Издание Eat This Not That предлагает узнать, какие движения использует элегантная знаменитость для идеальной формы.

Она не боится углеводов

По ее словам, она не употребляет многие углеводы постоянно. Это не значит, что Робертс ест чистую пиццу каждый день (или много углеводов, если на то пошло), но она рассказывает, что вы можете раскошелиться раз в неделю на прием большого количества углеводов и все равно выглядеть великолепно.

Она использует гантели

Актриса говорит, что самым эффективным способом удаления жира на животе является увеличение мышечной массы. Для этого вам нужно выполнять последовательные упражнения, в частности с отягощениями. Поэтому звезда разработала четкую программу, состоящую из выпадов, косых наклонов и приседаний, выполняемых с гантелями.

Она занимается пилатесом и йогой

Если вы тоже хотите сохранить отличную форму, стоит прислушаться к ее совету и попытаться заниматься пилатесом – это одно замечательное упражнение для поддержания формы. Она особенно тщательно придерживается рекомендаций и выполняет движения, такие как поднятие двойных ног, удары ножницами и подъемы изогнутых ног.

Она любит степ-аэробику

Согласно графику актрисы, она выполняет 20-40 минут степ-аэробики, а затем 40 минут занимается фитнесом. По ее впечатлениям, степ-аэробика позволяла ей тренироваться, в то же время глядя на своих детей, как они бегали по дому в младшие годы.

Она занимается телом

Звезда признается, что упорная "работа с телом" относится ко всем замечательным упражнениям, избавляющим от вздутия живота. Робертс будет выполнять 40 минут циклов, включая отжим, планки (по 60 секунд каждая), приседания, выпады и разгибание живота.

Она просто продолжает плавать

Водные упражнения являются одними из важнейших в его системе тренировок. Поэтому она тоже нашла несколько водных тренировок, которые ей тоже нравятся. По словам ее тренера, Кэти Келер, что плавание и тренировка в бассейне является отличным способом развития выносливости и выносливости, ведь ощущение невесомости позволяет снизить сопротивление и увеличить диапазон движений.

Она бегает

В перерывах между фитнесом и бегом Робертс также занимается беговыми упражнениями. Она знает, что бег сжигает от 75 до 100 калорий в зависимости от человека. Следовательно, это упражнение очень эффективно для контроля своего веса.

Она улыбается

И, наконец, еще один совет от актрисы – это улыбка, ведь она не только уменьшает стресс, высвобождая эндорфины, но и работает на лицевых мышцах. Это в свою очередь улучшает кровообращение и не позволяет вам выглядеть истощенным.

