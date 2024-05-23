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Чем заменить чай, чтобы уменьшить потребление кофеина: рецепт фруктового напитка

Елена Кравченко
Новости медицины
1 минута
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Чем заменить обычный чай, чтобы уменьшить потребление кофеина

Популярность чая не знает границ благодаря его разнообразным полезным свойствам. Однако для тех, кто пытается снизить потребление кофеина, резкий отказ от него может быть сложной задачей. К счастью, существует здоровая и освежающая альтернатива, о которой рассказал News Bytes.

Не содержат кофеина

В отличие от традиционных чаев, фруктовые производят путем кипячения в воде смеси сушеных или свежих плодов и специй. Эти отличные напитки не только приятны на вкус, но и имеют многочисленные преимущества для здоровья. Вам не нужно беспокоиться о том, сколько вы употребляете кофеин, ведь они его не содержат.

Польза

Фруктовые чаи предлагают целый ряд преимуществ для здоровья, такие как улучшение сна и облегчение симптомов бессонницы благодаря отсутствию кофеина. Кроме того, высокое содержание мощных антиоксидантов способствует укреплению сердца. Более того, эти чаи также способствуют пищеварению и помогают снизить уровень стресса и тревожности.

Рецепт

Если вы хотите попробовать приготовить свой фруктовый чай в домашних условиях, у нас есть простой рецепт для вас. Заварите пакетики ромашкового чая, апельсиновую цедру, ягоды, чернику, листья мяты и имбирь. После того, как напиток настоится, процедите его и подавайте горячим.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская