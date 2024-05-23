Чем заменить чай, чтобы уменьшить потребление кофеина: рецепт фруктового напитка

Популярность чая не знает границ благодаря его разнообразным полезным свойствам. Однако для тех, кто пытается снизить потребление кофеина, резкий отказ от него может быть сложной задачей. К счастью, существует здоровая и освежающая альтернатива, о которой рассказал News Bytes.

Не содержат кофеина

В отличие от традиционных чаев, фруктовые производят путем кипячения в воде смеси сушеных или свежих плодов и специй. Эти отличные напитки не только приятны на вкус, но и имеют многочисленные преимущества для здоровья. Вам не нужно беспокоиться о том, сколько вы употребляете кофеин, ведь они его не содержат.

Польза

Фруктовые чаи предлагают целый ряд преимуществ для здоровья, такие как улучшение сна и облегчение симптомов бессонницы благодаря отсутствию кофеина. Кроме того, высокое содержание мощных антиоксидантов способствует укреплению сердца. Более того, эти чаи также способствуют пищеварению и помогают снизить уровень стресса и тревожности.

Рецепт

Если вы хотите попробовать приготовить свой фруктовый чай в домашних условиях, у нас есть простой рецепт для вас. Заварите пакетики ромашкового чая, апельсиновую цедру, ягоды, чернику, листья мяты и имбирь. После того, как напиток настоится, процедите его и подавайте горячим.

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