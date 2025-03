Гестационный диабет: советы и особенности рациона во время беременности

Диабет является распространенной проблемой, поскольку диабет 2 типа часто связан с неправильным питанием и ожирением. Однако кроме него существует менее известный гестационный диабет, возникающий во время беременности.

Во время гестационного диабета важно выбирать пищу, которая помогает контролировать уровень глюкозы и обеспечивает необходимые питательные вещества для матери и ребенка. Что необходимо, чтобы поддержать нормальный уровень сахара в крови во время беременности, рассказали в Eat This, Not That.

Гестационный диабет — это повышение уровня сахара в крови, которое обычно проявляется между 24 и 28 неделей беременности. Это связано с гормональными изменениями, которые могут вызвать инсулинорезистентность, когда организм не может эффективно использовать инсулин для транспортировки сахара в клетки.

Для контроля этого состояния важно придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями. Кроме того, в некоторых случаях могут понадобиться инъекции инсулина для нормализации уровня сахара в крови.

Уровень сахара в крови при гестационном диабете

Для поддержания здорового уровня сахара в крови важно знать нормы и отслеживать свои показатели. Например, натощак уровень должен быть меньше 95 мг/дл, а через 2 часа после еды — менее 120 мг/дл. Кроме того, показатель A1C (средний уровень глюкозы за 2-3 месяца) должен быть меньше чем 6,0%.

Если уровень глюкозы в крови остается высоким несколько часов после еды, это может указывать на инсулинорезистентность или гестационный диабет. Мониторинг уровня глюкозы помогает определить, есть ли риск развития этого состояния.

Симптомы

Симптомы гестационного диабета могут включать чрезмерную жажду, частое мочеиспускание, помутнение зрения и частые дрожжевые инфекции. Если вы замечаете такие симптомы, важно обратиться к врачу для проверки уровня глюкозы в крови. Факторы риска этого состояния включают:

возраст старше 25 лет;

наследственность;

избыточный вес или ожирение;

предварительные заболевания (гипертония).

Связь между макросомией и гестационным диабетом

Фетальная макросомия — это термин, описывающий новорожденного ребенка, вес которого превышает 4 кг 50 г. Женщины с гестационным диабетом имеют больший риск родить ребенка с большим весом, что может привести к осложнениям в его здоровье в будущем. Когда уровень глюкозы в крови матери повышается, это может стимулировать поджелудочную железу ребенка вырабатывать больше инсулина, что, в свою очередь, приводит к его чрезмерному росту.

Диета при гестационном диабете

Гестационный диабет, как и другие формы диабета, у каждой женщины имеет индивидуальные особенности проявления. Регулярный контроль уровня глюкозы в крови поможет вам определить, какие продукты больше всего повышают ее уровень.

Важно употреблять пищу со сбалансированным содержанием макроэлементов в контролируемых порциях, особенно в установленные времена. В течение беременности потребность в калориях меняется, но обычно дополнительно нужно только 350-500 калорий в третьем триместре, поэтому миф о "есть за двоих" не совсем верен.

Продукты, которых следует избегать

Чтобы контролировать уровень сахара в крови при гестационном диабете, следует ограничить потребление сладких и газированных напитков, конфет, упакованной выпечки, печенья, ароматизированного йогурта и мороженого. Зато стоит увеличить потребление цельных зерен, некрахмалистых овощей (например, брокколи и листовой зелени), нежирных белков (рыба, птица) и полезных жиров (орехи, лосось).

Может ли гестационный диабет превратиться в диабет 2 типа после беременности?

После родов уровень сахара в крови обычно нормализуется в течение 4-6 недель. Хотя после беременности есть повышенный риск развития диабета 2 типа, это состояние можно предотвратить благодаря правильному питанию, регулярной физической нагрузке и здоровому образу жизни.

