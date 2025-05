Главный эффект от употребления свеклы: преимущества и особенности

Свёкла — это не только вкусный овощ, но и источник, который может улучшить ваше здоровье. В частности, благодаря своему ярко-красному цвету, свёкла содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые помогают укрепить организм.

Видео дня

Включение свеклы в рацион может быть простым и эффективным способом улучшить общее состояние здоровья. Что стоит знать и чего следует ожидать употребляя свеклу, рассказали в Eat This, Not That.

Содержит мощный пигмент

Свёкла является мощным источником воды, клетчатки, а также важных минералов, таких как кальций, магний и калий. Ее уникальность заключается в высоком содержании беталаина — растительного пигмента, который придает свекле яркий цвет.

Этот пигмент обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогая уменьшить воспаление и даже снижать риск рака. Единственное, на что стоит обратить внимание — это возможность изменения цвета мочи на красный или розовый после употребления свеклы, что является безопасным и не вредит здоровью.

Включение в рацион питания

Если вы хотите добавить свеклу в рацион, но не любите ее вкус, попробуйте добавить ее в палео-смузи. А для любителей свеклы отличным выбором будет запечь ее и добавить в пикантный салат с орехами и зеленью.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах употребления картофеля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.