Главный эффект употребления капусты: преимущества и особенности в рационе

Иногда элементарные продукты, которые есть в наличии в холодильнике, могут вызвать у нас оцепенение, из-за незнания, как их готовить. В частности, это часто касается капусты, которая является основным ингредиентом для многих вкусных блюд, таких как салаты, борщ или кимчи.

Этот овощ содержит мало калорий, но много полезных антиоксидантов, в частности витамина С, и клетчатки, что делает его отличным выбором для вашего меню. Почему для обогащения рациона следует включить капусту и о каких ее полезных свойствах вы могли не знать, рассказали в Eat This, Not That.

Избыток свободных радикалов в организме может вызвать окислительный стресс, что способствует развитию хронических заболеваний. Однако капуста обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые нейтрализуют свободные радикалы, способствующие развитию сердечных заболеваний и могут быть эффективными в профилактике рака толстой кишки.

В частности, исследование на мышах подтвердило, что капуста стимулирует положительный иммунный ответ в кишечнике, который защищает его от воспаления и рака. Таким образом, включение капусты и других крестоцветных овощей в рацион может стать эффективной стратегией улучшения общего здоровья.

Кроме того, капуста не только снижает риск развития рака и предотвращает хронические заболевания, но и является бюджетным продуктом. Она доступна, питательна и легко готовится, что делает ее отличным выбором для каждого, кто хочет заботиться о своем здоровье без больших затрат.

