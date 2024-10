Голод на следующий день после застолья: причины и последствия

После сытной трапезы легко пообещать себе не есть на следующий день, однако голод все же возвращается и большинство уже не может придерживаться вчерашних обещаний. Это происходит из-за того, что даже после большого количества пищи наш организм не всегда способен справляться с такой перегрузкой.

Видео дня

Таким образом, чтобы избежать этой проблемы, полезно знать, как именно переедание влияет на организм. Как не съесть лишнего и что делать, если вам этого все же не удалось, рассказали в Eat This, Not That.

Как тело реагирует на переедание?

Переедание влияет на ваш организм больше, чем вы думаете и может привести к длительным последствиям. В частности, неконтролируемые порции могут привести к увеличению веса и риску медицинских проблем, таких как высокий холестерин и диабет.

После щедрого приема пищи ваши органы работают интенсивнее, что может вызвать чувство усталости и дискомфорта, а желудок при этом, расширяется начиная давить на другие органы. Именно поэтому следует выбирать умеренные порции, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.

Почему после переедания возникает голод?

Когда вы переедаете, вам может быть трудно снова уменьшить потребление пищи. Это может происходить из-за того, что гормоны, которые влияют на чувство голода и насыщения (грелин, инсулин, кортизол, GLP-1, PYY), могут влиять на ваш аппетит. Таким образом, если у вас есть проблемы с контролем, вам следует сосредоточиться на сбалансированном питании, чтобы нормализовать аппетит.

Как улучшить состояние после переедания?

Пейте воду: начните с 240 мл и постепенно увеличивайте объем. Вставайте и двигайтесь: прогулка после еды поможет улучшить пищеварение и снизить уровень глюкозы в крови. Готовьте питательную пищу: включайте нежирный белок (лосось, индейка или тофу), овощи с высоким содержанием клетчатки и цельные зерна (киноа, пшено или коричневый рис).

Как избежать переедания?

Избегайте отвлекающих факторов во время еды. Выключите телевизор, компьютер и смартфон, чтобы уменьшить риск переедания. Не пропускайте прием пищи. Съешьте здоровый завтрак с нежирным белком, фруктами или овощами и небольшой долей цельного зерна. Готовьте здоровые закуски. Приготовьте яблоки с ореховым маслом, хумус с овощами или обычный греческий йогурт с ягодами и миндалем. Не покупайте триггерные продукты. Избегайте покупок хлебобулочных изделий, десертов, чипсов, газировки и алкоголя.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая еда быстро утоляет голод.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.