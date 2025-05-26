Головная боль и слабость: как спастись от метеочувствительности и когда следует идти к врачу

При резких перепадах погодных условий люди могут ощущать ухудшение своего состояния здоровья, это связано с метеочувствительностью. Самыми распространенными симптомами этого недомогания являются головная боль, слабость, головокружение, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических болезней.

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Несмотря на то, что избавиться от метеозависимости бывает довольно сложно, существуют варианты, как существенно уменьшить ее проявления. OBOZ.UA рассказывает как спастись от метеочувствительности и когда следует обратиться к врачу.

Метеочувствительность – это реакция организма на изменения погодных условий, в частности атмосферного давления, влажности, температуры или магнитных бурь.

Советы для борьбы с метеочувствительностью:

– важно следить за режимом дня, ложиться и просыпаться в одно и то же время. Спать не менее 7-8 часов. Избегать перенапряжения, ведь стресс, недосып и переутомление усиливают реакцию на погоду;

– контролировать питание, есть легкую пищу: овощи, фрукты, злаки, рыбу. Избегать тяжелой, жирной пищи, особенно во время магнитных бурь. Пить достаточно воды – 1,5-2 л в день;

– поддерживать физическую активность. Умеренная нагрузка: прогулки, плавание, легкая гимнастика улучшают кровообращение и уменьшают головную боль. Избегать перегрузки в дни сильных перепадов давления;

– помощь организму адаптироваться. Контрастный душ по утрам улучшает тонус сосудов, массаж шеи и плеч снимает мышечное напряжение, которое часто вызывает боль. Теплый чай с мятой или мелиссой успокаивает нервную систему;

– следить за давлением и принимать препараты при необходимости. Если есть гипертония или гипотония важно контролировать артериальное давление. В тяжелых случаях возможно использование обезболивающих, спазмолитиков, адаптогенов (по совету врача);

– ведение "метеодневника". Записывайте, как вы чувствуете себя в разную погоду, это поможет выявить закономерности и подготовиться к неблагоприятным дням.

Когда обращаться к врачу

– боль очень сильная или частая;

– слабость длится более суток;

– есть проблемы с сердцем или сосудами;

– самочувствие значительно ухудшается в дни плохих погодных условий.

Бороться с метеочувствительностью многим помогает фитотерапия, йога, дыхательные практики или употребление магния и витамина B6 (после консультации с врачом).

Чтобы избежать недомогания, стоит регулярно о себе заботиться: здоровый образ жизни и своевременная помощь – лучшая профилактика.

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