Головная боль, покраснение, чихание: эти симптомы могут быть проявлениями аллергии на вино

Вино часто ассоциируется с приятным отдыхом, изысканными блюдами и пользой для сердца. Однако, мало кто задумывается, что даже один бокал может вызвать нежелательные реакции в организме.

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У некоторых людей после вина появляются головная боль, аллергические симптомы или даже приступы астмы. Издание eatthis.com рассказывает, какие вещества в составе вина могут быть причиной таких реакций и кому стоит быть особенно осторожным.

Возможно, вы спросите: как вообще возникает непереносимость вина? Оказывается, это очень похоже на обычную пищевую аллергию – например, на орехи или морепродукты. В роли потенциальных аллергенов выступают сульфиты, гликопротеины, а также сам виноград.

Особенно сложной ситуация может стать для астматиков: главную угрозу для них составляет гистамин – вещество, которое образуется в процессе брожения алкоголя благодаря дрожжам и бактериям. Этот компонент преимущественно содержится в красном вине и может вызвать или ухудшить симптомы астмы.

Сульфиты присутствуют в вине как результат естественного процесса брожения, но их часто добавляют дополнительно, чтобы вино сохраняло свежесть и не портилось. Они действуют как консерванты, препятствуя окислению и нежелательным процессам, в частности превращению вина в уксус.

Интересно, что белые вина обычно содержат больше сульфитов, чем красные. Это объясняется необходимостью сохранить изящество вкуса и цвета. А вот десертные вина, из-за повышенного содержания сахара, требуют еще больше сульфитов – чтобы избежать вторичного брожения.

Согласно оценкам Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), примерно один человек из ста чувствителен к сульфитам. Среди лиц с диагностированной астмой таких – от 5 до 10%.

Еще более интересные данные предоставили японские ученые из Медицинской школы университета Нагасаки. Их исследование показало, что алкозависимая астма значительно чаще встречается среди представителей азиатских стран. Причем приступ может возникнуть даже у тех, кто ранее не имел симптомов астмы. К тому же азиатское население чаще других страдает покраснением кожи после употребления алкоголя. Ученые объясняют это мутацией гена, который отвечает за выработку фермента ALDH2 – именно он расщепляет ацетальдегид, токсичное соединение, образующееся при метаболизме алкоголя.

Однако стоит отметить: не каждый человек с астмой реагирует на вино одинаково. Исследование, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology, показало, что только треть участников сообщила о связи между алкоголем и проявлениями астмы хотя бы дважды в жизни.

Даже если у вас нет угрожающих проявлений, стоит быть осторожными. Сульфиты могут вызвать менее серьезные, но неприятные реакции – например чихание, крапивницу или головную боль – что тоже способно испортить удовольствие от бокала вина.

Если вы подозреваете, что у вас аллергия на сульфиты или имеете тяжелую форму астмы, обязательно обращайте внимание на этикетки бутылок. Ищите маркировку "без сульфитов" – это может спасти ваше здоровье.

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