Хлеб не враг: секреты похудения, которые прячутся в хлебных изделиях

Хлеб часто ассоциируется с набором веса, особенно в условиях популярности низкоуглеводных диет. Однако, оказывается, правильно выбранный хлеб может помочь в борьбе с избыточным весом.

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Важно обращать внимание на тип хлеба и его состав, ведь не все варианты одинаковы. Диетологи предлагают несколько способов, как хлеб может стать полезным элементом в вашем рационе для похудения. Больше об этом пишет eatthis.com.

Хлеб помогает дольше оставаться сытыми

Хлеб является отличным источником энергии благодаря углеводам, и правильный выбор типа хлеба оказывает большое влияние на сытость и контроль веса.

"Многие люди избегают хлеба, боясь набрать вес. Цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, которая позволяет вам оставаться сытыми дольше", – утверждает доктор философии Лиза Янг.

Врач Меган Берд добавляет: "Хлеб с высоким содержанием клетчатки и цельного зерна переваривается дольше, что обеспечивает более длительное чувство сытости и помогает контролировать аппетит".

Он содержит больше клетчатки

Клетчатка – это ключ к ощущению сытости. Традиционный белый хлеб содержит меньше клетчатки, поскольку обработка зерна удаляет ее части. В цельнозерновом хлебе хранится больше клетчатки, что делает его питательным и полезным для похудения. Употребление 25-30 граммов клетчатки в день, как советует Американская кардиологическая ассоциация, важно для здоровья.

Хлеб помогает поддерживать здоровье кишечника

Цельнозерновой хлеб содержит важные компоненты, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, улучшают здоровье кишечника и снижают риск сердечных заболеваний.

Эми Гудсон, эксперт по питанию, объясняет: "Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, поддерживающей здоровье кишечника, помогает в управлении весом и даже может снизить уровень холестерина".

Может предотвратить переедание

Если еда помогает вам оставаться сытыми в течение длительного времени, это уменьшает вероятность потребления лишних калорий между основными приемами пищи.

"Клетчатка в хлебе позволяет вам не ощущать голод, тем самым уменьшая перекусы", - говорит Эди Ридс, диетолог.

Легко сочетать с другими полезными продуктами

Цельнозерновой хлеб является отличным основанием для создания сытных и здоровых блюд. Вы можете добавлять авокадо, яйца или ореховое масло для увеличения питательной ценности.

"Цельнозерновой хлеб позволяет вам добавлять больше питательных продуктов к блюдам, что повышает их сытность", – говорит диетолог Триста Бест.

При выборе хлеба не забудьте проверять этикетки. Некоторые изготовители могут заявлять, что их хлеб содержит цельнозерновые ингредиенты, но это не всегда так. Следите за тем, чтобы хлеб содержал минимум консервантов и добавленного сахара, а также был изготовлен из пророщенных зерен для лучшей усвояемости и пользы для организма.

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