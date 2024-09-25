Ходьба для похудения: 7 методов, которые помогут уменьшить жир на животе

Не секрет, что ходьба оказывает положительное влияние на ваше здоровье. Регулярные прогулки способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, повышению уровня энергии, улучшению настроения и даже поддерживают здоровье мозга, отмечает клиника Майо.

Но есть еще одна отличная новость: ходьба может помочь вам избавиться от лишнего жира, особенно на животе. Если вы хотите сделать свою ходьбу еще более эффективной для похудения, попробуйте ввести несколько простых изменений в свои прогулки от eatthis.com.

Ходьба не требует никаких специальных затрат или оборудования. Если вы уже практикуете пешие прогулки или планируете начать, ниже приведены семь советов, как повысить эффективность ходьбы для сжигания жира и достижения лучших результатов.

Варьируйте темп

Ускорение во время ходьбы – один из самых эффективных способов повысить интенсивность тренировки. Однако важно подходить к этому правильно. Вместо того чтобы просто идти как можно быстрее в течение всей прогулки, попробуйте интервальный метод. Чередуйте быстрый темп с более спокойным, давая своему телу возможность восстанавливаться, улучшая при этом выносливость. Например, изменяйте скорость поминутно – это позволит телу лучше адаптироваться к нагрузке.

Выбирайте маршруты с подъемами

Ходьба вверх – отличный способ повысить интенсивность тренировок без излишней нагрузки на тело. Она не только улучшает осанку, но и способствует привлечению мышц бедер и подколенных сухожилий. Выбирайте маршруты с наклоном или используйте беговую дорожку с функцией наклона. Старайтесь избегать опоры на перила для лучшего эффекта.

Используйте жилет с утяжелителем

Добавление жилета с утяжелителем – отличный способ сделать тренировку более интенсивной. Он помогает укрепить мышцы, кости и суставы, не создавая чрезмерную нагрузку. Также такой жилет способствует лучшей активации мышц корпуса, заставляя вас поддерживать правильную осанку. Рекомендуется начинать с 10% вашей массы тела и постепенно увеличивать вес. Избегайте бега в жилете и не заменяйте его обычным рюкзаком, так как это может неравномерно распределить нагрузку.

Добавляйте силовые упражнения

Еще один способ повысить эффективность ходьбы – это внедрение упражнений с тяжестью тела во время прогулки. Так ваша ходьба превратится в тренировку для всего тела. Например, каждые несколько минут выполняйте 10 приседаний, выпадов или отжиманий. Это позволит активировать больше мышц, повысить нагрузку на сердце и сжечь больше калорий.

Не забывайте о разминке и заминке

Хотя ходьба может казаться простой, подготовка к ней также важна, как и любой другой физической активности. Перед прогулкой сделайте динамические растяжки, упражнения для активации мышц и катания на пенном ролике во избежание травм или дискомфорта. После завершения тренировки, следует сделать растяжку и снова прокатиться на ролике, чтобы уменьшить боли в мышцах и предотвратить их отверждение.

Выбирайте разные ландшафты

Ходьба по ровному асфальту и по естественным тропам – это две совершенно разные активности. Природный ландшафт с подъемами, спусками и разными препятствиями будет способствовать не только увеличению расхода калорий, но и укреплению нижней части тела. Раз в неделю старайтесь гулять в парке, по тропе или на пляже, чтобы разнообразить свою тренировку.

Увеличьте продолжительность тренировок

Последний совет – постепенно увеличивать продолжительность ходьбы. Более длительные прогулки способствуют более активному сжиганию жира и улучшению сердечно-сосудистой выносливости. Во время усталости мышцы, кости и суставы работают более интенсивно, что способствует их укреплению. Однако увеличение времени следует делать постепенно – добавьте по 5 минут еженедельно во избежание перегрузок и травм.

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