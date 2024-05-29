Ходзича - японский источник оздоровления: преимущества и польза

Ходзича (hojicha) - это уникальный сорт японского зеленого чая, который отличается от других видов своим уникальным процессом производства. Листья этого чая подвергаются жарке при высокой температуре, что придает ему характерный темный цвет и приятный, мягкий вкус с нотками карамели и орехов, а также кофе и шоколада.

Кроме вкуса, ходзича обладает рядом преимуществ, что делает этот чай прекрасным успокаивающим средством, которое подходит тем, кто не употребляет кофеин. Что еще стоит знать об этом сорте чая, узнавали в OBOZ.UA.

Цвет и вкус

Обжаренные чайные листья ходзича приобретают коричневый цвет благодаря высокой температуре обработки, которая меняет его с зеленого на красновато-коричневый. Настой чая имеет ярко-красный цвет с ореховым ароматом, почти лишенный горечи. Иногда ходзича продается в виде порошка, который используется для приготовления молочных напитков.

Успокаивающие свойства

Благодаря процессу обжарки, ходзича содержит гораздо меньше кофеина, чем кофе или другие зеленые чаи. Это делает его идеальным выбором для людей с повышенной чувствительностью к кофеину или тех, кто ищет напиток на вечер. Кроме того, ходзича содержит L-теанин, аминокислоту, которая помогает снижать кровяное давление и уровень кортизола, гормона стресса.

Разница между ходзича и матча

Эти сорта известны своим неповторимым вкусом и полезными свойствами для здоровья. В частности, высокое содержание кофеина в матче делает его идеальным для тех, кто стремится быть бодрым и продуктивным. Ходжича зато прекрасно подходит после ужина благодаря своим успокаивающим свойствам, поддержке пищеварения и меньшем содержании кофеина.

Как заваривать

Для того чтобы насладиться вкусом и ароматом ходжичи, важно правильно его приготовить. Этот чай следует заваривать в специальном чайнике с сеткой, что поможет избежать попадания чайных листьев в чашку и обеспечит оптимальную экстракцию аромата. Также, из этого чая можно готовить холодное латте или просто добавить молока.

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