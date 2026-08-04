Холодный душ меняет организм: ученые объяснили, почему стоит попробовать

Холодный душ многим кажется неприятным испытанием, но научные исследования показывают, что такая привычка может принести организму немалую пользу. Воздействие низких температур запускает естественные защитные механизмы, которые положительно сказываются на физическом и психическом здоровье.

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Специалисты отмечают, что регулярные холодовые процедуры могут помочь укрепить иммунитет, повысить стрессоустойчивость и улучшить самочувствие. Издание eatthis.com рассказывает, какие именно изменения происходят в организме после холодного душа и что об этом говорит наука.

Большинство людей без колебаний выберут тёплый душ вместо ледяной воды. Однако именно выход из зоны комфорта способен принести организму неожиданные преимущества. По словам ученых, холодный душ активирует естественные процессы терморегуляции, в результате чего в организме запускается целый ряд физиологических реакций. Они могут положительно сказываться не только на физическом здоровье, но и на когнитивных функциях и эмоциональном состоянии.

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Человеческое тело постоянно поддерживает стабильную температуру, поэтому даже несколько градусов разницы имеют значение. Именно поэтому холодная вода заставляет организм быстро адаптироваться, что и лежит в основе многих полезных эффектов.

Может помочь бороться с прокрастинацией

Привычка постоянно откладывать дела знакома многим. Регулярный холодный душ может стать своеобразной тренировкой силы воли. Каждый раз, когда человек преодолевает нежелание заходить под холодную воду, он постепенно приучает мозг меньше уклоняться от неприятных задач. Со временем этот навык может переноситься и на другие сферы жизни.

"Люди запрограммированы избегать боли. Избегание боли может проявляться в прокрастинации — одном из самых больших препятствий для выполнения дел. Холодный душ может стать противоядием от прокрастинации. Он тренирует ваш мозг, убеждая, что якобы мучительное задание не так уж и плохо, и на самом деле после него приятно себя чувствовать. Ежедневный холодный душ уменьшает колебания, которые мы испытываем, сталкиваясь со сложными задачами", – объясняет психотерапевт Майкл Сили.

Способствует повышению стрессоустойчивости

Некоторые психологи используют холодовые процедуры в качестве вспомогательного метода для людей, страдающих тревожностью, депрессией или обсессивно-компульсивным расстройством.

"Теоретически кратковременные изменения температуры тела, такие как купание в холодной воде, способствуют нормальному функционированию мозга. Терапия холодной водой подвергает нас термическому стрессу, который активирует бета-эндорфин и норадреналин в мозге", – отмечает доктор психологических наук Холли Шифф.

По её словам, "бета-эндорфины – это молекулы "хорошего самочувствия", которые дают ощущение благополучия".

Также эксперт отмечает, что воздействие холода может снижать уровень кортизола – гормона, связанного со стрессом. Кроме того, активация симпатической нервной системы стимулирует выработку норадреналина, что может помогать людям с депрессивными состояниями чувствовать себя более энергичными.

Результаты одного исследования, опубликованного в журнале Medical Hypotheses, показали, что люди с депрессией ощущали улучшение после холодного душа два раза в день в течение нескольких недель.

Может поддерживать иммунную систему

Исследования показывают, что воздействие холодной воды способно увеличивать количество лейкоцитов, отвечающих за защиту организма от инфекций. Ученые предполагают, что это связано с ускорением обмена веществ во время адаптации к холоду, что стимулирует работу иммунной системы.

Также в одном из исследований сообщалось, что люди, регулярно принимавшие холодный душ, брали больничные примерно на 29% реже, чем участники контрольной группы.

Помогает быстро взбодриться

Для многих утренняя бодрость ассоциируется с чашкой кофе. Однако холодный душ также может обеспечить ощутимый заряд энергии. Резкое охлаждение активирует реакцию организма "бей или беги", в результате чего увеличивается выработка адреналина. Именно это помогает быстрее проснуться и почувствовать прилив сил.

Отдельные исследования также указывают, что холодовые процедуры могут быть полезны людям с синдромом хронической усталости.

Положительно влияет на состояние кожи и волос

В отличие от горячей воды, холодная не смывает естественный защитный слой кожи. Именно поэтому после таких процедур кожа может дольше оставаться увлажненной, а волосы – более крепкими.

"Холодная вода подтягивает кожу, придавая ей естественное сияние. Что касается волос, холодный душ закрывает и укрепляет кутикулы волос, придавая им прочность. Более того, холодная вода не наносит вреда естественному барьеру кожи и волос", – говорит Эмбер О’Брайен, доктор медицинских наук.

Хотя холодный душ не является универсальным средством для укрепления здоровья, научные данные свидетельствуют о том, что регулярное и умеренное воздействие холода может положительно сказываться на самочувствии, психоэмоциональном состоянии, иммунитете и внешнем виде. В то же время людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими хроническими проблемами со здоровьем перед такими процедурами следует проконсультироваться с врачом.

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