Худшая привычка, заставляющая чувствовать себя старше: опасность нарушения режима сна

Хотя старение является неизбежным процессом, мы способны контролировать собственное отношение и чувствовать себя значительно моложе. Однако, исследование, которое было проведено в Университете Эксетера показывает, что на то, как вы воспринимаете собственное старение, непосредственно влияет качество сна.

Таким образом, чтобы каждое утро чувствовать себя лучше и легче относиться к своему возрасту, вам необходимо соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов каждую ночь. Как улучшить свое самочувствие и качество сна, рассказали в Eat This, Not That.

Из-за плохого сна вы можете чувствовать себя старше

Плохой сон может способствовать ощущению старения и отрицательному отношению к нему. Исследование показало, что люди старше 50 лет с низким качеством сна часто чувствуют себя старше и имеют пессимистический взгляд на старение. Это отрицательное отношение может отрицательно влиять на их физическое и умственное здоровье.

На что способно правильное мышление

Сон важен в любом возрасте, но для пожилых людей особенно критично получать 7-8 часов сна на ночь. Во время сна наше тело и разум восстанавливаются, что особенно важно для пожилых людей. Также глубокий сон помогает выводить токсины, связанные с деменцией и болезнью Альцгеймера. Кроме того, проблемы со сном могут приводить к негативному восприятию старения и ухудшению как физического, так и психического здоровья.

Детали исследования

В ходе опроса от PROTECT Study, изучающего поддержание когнитивных функций в пожилом возрасте, было отмечено, что для участников исследования именно плохой сон оказывал существенное влияние на настроение и общее состояние. Кроме вопросов о сне, опросники также включали вопросы о возрастных изменениях, таких как ухудшение зрения, памяти, энергии и мотивации.

Дополнительные исследования

Это исследование имеет характер наблюдения, поэтому не может точно определить причинную связь. Возможно, негативное отношение влияет на восприятие старения и сон, однако решение проблем со сном может улучшить старение и общее здоровье. Авторы планируют дальнейшие исследования, чтобы лучше понять эту связь. Однако это уже достаточная причина, чтобы уделять больше внимания качественному сну. Если вы чувствуете себя старым и уставшим, попробуйте отдохнуть, поскольку это может помочь почувствовать себя помоложе.

