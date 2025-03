Худший выбор: какие напитки могут существенно навредить сосудам

Постоянно высокое давление повреждает внутренние стенки сосудов, способствуя накоплению бляшек и сужению сосудов, что увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако чрезмерное потребление натрия — это не единственная причина высокого давления, а потому важно обращать внимание и на привычки, связанные с потреблением определенных напитков.

Видео дня

В частности, стоит отказаться от самых вредных привычек в потреблении алкоголя и других напитков, чтобы поддерживать нормальное кровяное давление. Какие напитки вместе с алкоголем могут повлиять на ваше здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Злоупотребление алкоголем

Алкоголь может значительно повышать артериальное давление, даже если вы выпиваете всего несколько напитков. Употребление более трех порций алкоголя за один раз может временно повысить давление, а регулярное потребление — вызвать долгосрочные проблемы. Для женщин чрезмерным количеством считается четыре и более напитка в течение двух часов, для мужчин — пять. Чтобы контролировать кровяное давление, стоит ограничить потребление алкоголя до рекомендуемой нормы.

Энергетические напитки

Если вы привыкли к энергетическим напиткам, вам стоит обратить внимание на исследование, которое показывает, как эти напитки могут влиять на ваше здоровье. В исследовании от клиники Майо было обнаружено, что употребление энергетических напитков повышает артериальное давление и уровень стрессового гормона норадреналина, что может увеличить риск сердечных заболеваний.

Это повышение давления, даже у здоровых людей, может иметь долгосрочные негативные последствия для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если вы заботитесь о своем здоровье, лучше уменьшить их потребление и выбрать более здоровые альтернативы.

Пить слишком много кофе

Кофеин может не влиять на артериальное давление у тех, кто регулярно потребляет кофе, но для других он может существенно повысить давление. Чтобы проверить, влияет ли кофеин на ваше давление, измерьте его перед употреблением напитка и через 30-120 минут после этого. Если давление повышается на 5-10 пунктов, это может свидетельствовать о чувствительности к кофеину.

Злоупотреблять сладкими газированными напитками и коктейлями

Газированные напитки могут повышать артериальное давление не только из-за содержания кофеина, но и из-за высокого уровня калорий в подслащенных напитках. Это может привести к увеличению веса, что, в свою очередь, увеличивает риск гипертонии, поскольку организму приходится работать тяжелее, чтобы обеспечить тканям кислород и питательные вещества.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что может стать причиной высокого артериального давления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.