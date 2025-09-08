Иллюзия пользы: продукты, которые вредят больше, чем сладости

Сегодня полки магазинов заполнены продуктами с пометкой "healthy", но не всё, что продаётся под видом полезного, действительно таковым является. Многие популярные перекусы и готовые блюда содержат скрытые сахара, жиры и добавки, которые делают их более опасными, чем обычные сладости.

Эксперты по питанию отмечают: маркетинг часто вводит нас в заблуждение, заставляя считать эти продукты правильным выбором. В результате некоторые "здоровые" альтернативы могут нанести больше вреда организму, чем плитка шоколада или несколько конфет, пишет eatthis.com.

Почему конфеты считают вредными?

Прежде чем сравнивать их с "полезными" продуктами, важно понять, чем именно конфеты опасны.

"Сладости обычно имеют высокую калорийность и содержат много сахара, при этом не давая организму необходимых питательных веществ. Избыток сахара провоцирует набор веса, кариес и повышает риск развития сердечно-сосудистых болезней и диабета 2 типа", – объясняет диетолог Триста Бест.

Диетолог добавляет, что конфеты относятся к пище с так называемыми "пустыми калориями". То есть они обеспечивают энергию, но не дают витаминов, минералов или клетчатки.

"Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, а продукты с большим содержанием сахара, в частности конфеты, следует ограничивать", – отмечает Бест.

ТОП-7 "здоровых" продуктов, которые хуже конфет

1. Сухофрукты

Фрукты сами по себе полезны, но в высушенном виде они становятся настоящей ловушкой. "Сухофрукты содержат много сахара и калорий, а небольшой размер кусочков приводит к тому, что человек может съесть их гораздо больше, чем свежих фруктов", – говорит Бест.

Диетологи советуют не отказываться от сухофруктов совсем, но потреблять их лишь в небольших количествах, отдавая предпочтение свежим фруктам – яблокам, бананам, грушам.

2. Гранола

Многие ассоциируют гранолу со здоровым завтраком. Но реальность не такая положительная: для соединения зерновых используют масла и сахар, что существенно увеличивает калорийность.

"В граноле часто много сахара и вредных жиров. Нужно внимательно читать состав и выбирать варианты из цельного зерна и пониженным количеством сахара", – советует Бест.

3. Энергетические батончики

Их рекламируют как "топливо" для спортсменов, однако на практике большинство энергетических батончиков перенасыщены жирами и углеводами.

"Это удобный перекус, но очень часто он имеет высокое содержание калорий и сахара", – говорит Бест. Она рекомендует искать батончики с минимальным количеством сахара и на основе цельных продуктов.

4. Злаковые батончики

Популярные батончики из хлопьев, которые позиционируют как "полезный завтрак на ходу", по составу часто ничем не лучше шоколада.

"Некоторые из них содержат больше сахара, чем плитка шоколада, и при этом имеют крайне мало клетчатки", – отмечает диетолог Елена Вилер.

5. Замороженный йогурт

Его легко спутать с "диетическим" десертом. Однако большинство замороженных йогуртов содержит даже больше сахара, чем мороженое или конфеты.

"Люди считают это здоровым продуктом, поэтому едят большими порциями, чем на самом деле нужно. В результате замороженный йогурт способствует развитию воспалительных процессов в организме", – объясняет диетолог Лиза Р. Янг.

6. Консервированные супы

Даже те супы, которые рекламируются как "диетические", часто содержат огромное количество соли, сахара и почти не имеют белка или клетчатки.

"Кроме того, банки могут быть покрыты бисфенолом А, который повышает риск ожирения и инсулинорезистентности. Гораздо полезнее будет съесть несколько кусочков темного шоколада с орехами, чем банку такого супа", – предостерегает диетолог Бриджит Макдональд.

7. Обезжиренные заправки для салата

Кажется, что салатная заправка без жира – правильный выбор. Но для вкуса производители добавляют сахар и дешевые растительные масла с избытком омега-6 жирных кислот.

"Такие заправки могут провоцировать хроническое воспаление. Для сравнения: небольшой батончик "Milky Way" содержит меньше сахара, чем типичная порция обезжиренной заправки", – объясняет Макдональд.

Стоит ли совсем исключать эти продукты?

Диетологи единодушны: полный запрет не нужен. "Ни одна пища не является абсолютно вредной или полностью здоровой отдельно. Главное – это баланс в питании", – напоминает Триста Бест.

Она советует употреблять подобные продукты изредка, а основу рациона формировать из свежих овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных источников белка.

