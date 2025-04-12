Иллюзия здорового питания: как авокадо может сорвать ваш план похудения

Авокадо давно получил статус суперфуда. Его кремовая текстура, богатство полезных жиров и витаминов сделали его любимцем среди поклонников здорового питания.

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Но может ли чрезмерное увлечение даже таким полезным продуктом навредить? Издание eatthis.com рассказывает, почему авокадо – это не всегда безопасный выбор для тех, кто стремится похудеть или заботиться о здоровье.

Трудно спорить с популярностью авокадо, учитывая многочисленные научные исследования и статьи, восхваляющие его преимущества для здоровья. Например, по результатам Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 2013 год, оказалось, что регулярно употребляющие авокадо имеют лучшее качество питания, ниже ИМТ, меньше потребляют сахара, имеют более высокий уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и реже страдают метаболическим синдромом.

Так что же может быть плохого в этом кремовом, вкусном источнике здоровых жиров, являющегося основой гуакамоле и дополнением к множеству рецептов? Ответ прост: даже полезные вещи в избытке могут навредить.

Авокадо действительно содержит много клетчатки и мононенасыщенных жиров, полезных для сердца, однако это еще и очень калорийный продукт. Рекомендованная порция – это только треть плода. Но кто из нас ограничивается таким количеством, когда готовит тост или салат? В большинстве ресторанов вам принесут хотя бы половину, а то и целый фрукт.

Регулярное потребление авокадо несколько раз в день, особенно, если оно сочетается с другими жирными продуктами, может значительно превысить дневную норму калорий. И даже если эти калории "здоровы", тело будет хранить их в виде жировых отложений, если вы не сожжете их в течение дня.

Превышение калорийной нормы повышает риск развития ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Один средний авокадо содержит примерно 322 калории (более 1340 кДж) – это больше, чем в классическом бургере из McDonald's. А если вы едите авокадо в виде гуакамоле с жареными чипсами, то потребленные калории могут легко превысить порог в два или более авокадо.

Диетолог Илана Мюльштейн отмечает, что даже "здоровая" еда может навредить, если ее употреблять излишне.

В своей программе питания Мюльштейн не рекомендует делать ставку на жиры даже полезные. "Жирные продукты очень калорийны, поэтому не стоит сосредотачиваться на них, если вы хотите похудеть. Формируйте свой рацион так, чтобы в каждом приеме пищи были овощи, белок и сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки. И тогда вы сможете добиться своей цели в похудении", – отмечает она.

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