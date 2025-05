Имбирь: влияние на организм и побочный эффект от употребления

Имбирь — это универсальная специя, которая придает яркий вкус блюдам и напиткам. Свежий и сушеный имбирь широко используется в кулинарии и ценится за глубину вкуса, раскрывающего соусы, маринады и чай.

Кроме того, имбирь имеет несколько удивительных побочных эффектов, которые стоит учитывать при его употреблении. На что способен имбирь и почему вам стоит добавить его в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Улучшает пищеварение и облегчает тошноту

Имбирь помогает улучшить моторику желудка, что способствует более быстрому продвижению пищи через желудок и кишечник. Это может уменьшить газы и вздутие живота, улучшая пищеварение.

В больших дозах вызывает раздражение ротовой полости и горла

Имбирь может вызывать покалывание или дискомфорт во рту и горле, особенно если вы не привыкли к его острому вкусу. Это происходит из-за активных соединений, которые, хотя и полезны для здоровья, однако могут раздражать слизистую оболочку.

Облегчает менструальную боль

Имбирь может помочь уменьшить боль и воспаление, особенно во время менструации. В частности, некоторые исследования показывают, что он эффективен для снижения боли в первые 3-4 дня цикла.

Уменьшает боль и воспаление

Имбирь может помочь при болях в суставах и артрите благодаря своим противовоспалительным свойствам. Гингеролы и шогаолы, которые есть в составе имбиря, снижают воспаление, что может быть полезно.

Снижает вес и борется с ожирением

Имбирь содержит природные антиоксиданты, которые могут помочь снизить воспаление, что часто становится причиной набора лишнего веса и проблем с его снижением. Хотя механизм действия еще не полностью понятен, имбирь может способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме.

Добавки могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта

Имбирные добавки могут быть полезными, но высокие дозы способны вызывать желудочно-кишечные расстройства, такие как вздутие, спазмы и газы. Однако это чаще случается при употреблении добавок, а не целого имбиря, поскольку активные соединения могут раздражать желудок при больших количествах.

