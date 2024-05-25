Имеет ли какую-нибудь пищевую ценность сливочный сыр: что нужно знать

Сливочный сыр – продукт, изготовленный из молока, сливок и соли. Кроме того, существуют альтернативы на растительной основе.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что сливочный сыр пользуется определенной пользой для организма человека.

Польза сливочного сыра:

Укрепление костей

Кальций и витамин D, содержащиеся в сливочном сыре, могут помочь в укреплении костей. В частности, кальций участвует в строительстве и поддержании прочности костей, в то время как витамин D способствует обеспечению необходимого уровня кальция и фосфора. Таким образом, снабжая организм необходимыми питательными веществами, сливочный сыр помогает уменьшить риск развития остеопороза и сломанных костей.

Поддержка иммунной функции

Витамин А, содержащийся в сливочном сыре, играет ключевую роль в поддержании иммунной системы. Как мощный антиоксидант он помогает защищать организм от свободных радикалов. Более того, витамин A также имеет важное значение для зрения и здоровья клеток.

Риски потребления сливочного сыра:

Обычный сливочный сыр содержит значительное количество насыщенных жиров, которые могут повышать риск заболевания сердца и способствовать набору лишнего веса. Это касается сыров на растительной основе.

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