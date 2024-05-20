Как потребление кунжута влияет на здоровье человека
Кунжут, несмотря на свой размер, наполнены питательными веществами, которые пользуются чрезвычайной пользой для здоровья человека. Важно, что содержание масла в семенах уменьшается, когда оно темнеет.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что кунжут богат белком, жиром и активными соединениями с антиоксидантами, обладающими противовоспалительными и противоопухолевыми эффектами.
Польза кунжута:
Содержимое клетчатки
Семена кунжута содержат большое количество клетчатки – 3,2 г на три столовых ложки. В то время как взрослому рекомендуется потреблять 25-34 грамма клетчатки ежедневно. Клетчатка помогает улучшить здоровье кишечника и снижает риск метаболических заболеваний.
Снижение холестерина
Согласно исследованиям, кунжут может снизить риск сердечных заболеваний и уровень холестерина. В частности, увеличение потребления ненасыщенных жиров вместо насыщенных и трансжиров может оказать такое влияние.
Борьба с воспалением
Кунжут обладает противовоспалительным эффектом благодаря полифенольным соединениям.
Снижение АД
Кунжут может снизить кровяное давление благодаря полиненасыщенным жирным кислотам, клетчатке и содержанию лигнана. Это семена также много магний, который играет важную роль в регулировании давления.
Контроль уровня сахара в крови
Кунжут помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря низкому содержанию углеводов и высокому белку и здоровым жирам. Небольшое количество углеводов немного повысит уровень глюкозы в крови, но содержание жира и белка поможет предотвратить резкий скачок.
Содержание витаминов группы В
Кунжут содержит витамины группы В, необходимые для различных биологических процессов в организме человека.
Противораковый эффект
Природное фенольное соединение кунжут связано с антиоксидантными, антимутагенными, противовоспалительными и химиопревентивными свойствами.
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