Выбирая йогурт на завтрак, обращайте внимание на его состав, чтобы избежать высокого содержания сахара. Кроме того, не забудьте добавить к нему полезные наполнители, такие как кокосовая стружка или семена чиа, что значительно лучше сладкой гранолы.

Также, орехи являются отличным вариантом для повышения пищевой ценности, что придаст йогурту не только хрусткости, но и полезных жиров и белка. Что может улучшить вкус и пользу йогурта, рассказали в Eat This, Not That.

Если вы хотите выбрать на завтрак йогурт, лучше обратите внимание на греческий, который должен напоминать сметану и не имеет сладкого вкуса. Чтобы он стал вкуснее, вам не следует добавлять в него сахар или мед, поскольку это повысит калорийность продукта. Вместо этого попробуйте добавить орехи, которые могут обогатить ставу полезными жирами и белками. Это могут быть кешью, арахис, пекан или грецкие орехи.

Особенно полезен миндаль, поскольку он богат витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье костей. Кроме того, миндаль содержит здоровые жиры, снижающие уровень плохого холестерина и сахара в крови. Благодаря высокому содержанию жира, он помогает дольше чувствовать сытость, что может способствовать снижению веса. Включайте миндаль в свой рацион для улучшения общего самочувствия.

Однако, обратите внимание, что миндаль очень калорийный и даже маленькая горсть (примерно 23 ореха) может добавить более 150 калорий к вашему питанию. Чтобы сохранить хруст без значительного увеличения калорий, попробуйте добавить нарезанный миндаль к вашему блюду. Он обеспечит нужную текстуру и полезные питательные вещества.

Также, к греческому йогурту можно добавить семена чиа, тыквы, арахисовое масло или сушеные кокосовые хлопья. Такое сочетание создаст вкусный и сытный завтрак, который обеспечит вас энергией в течение всего дня.

