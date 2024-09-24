Интенсивные тренировки для плоского живота: работающая методика

Если вы решили сменить свою фигуру, чтобы ваш пресс выглядел великолепно, нужно принять во внимание несколько важных моментов. Ваш план действий обязательно должен включать здоровый рацион, богатый натуральными продуктами, качественный ежедневный сон, потребление воды, и контроль уровня стресса.

Кроме того, в спортзале вы можете применить один простой, но эффективный секрет, чтобы ускорить процесс получения плоского живота: заниматься "целевой тренировкой для сжигания жира". Эта методика работает так: чтобы сократить жир в определенном участке тела, нужно обеспечить мощный приток крови в эту область, а затем выполнить несколько интенсивных мышечных сокращений, объясняет eatthis.com.

Как активизировать мышцы пресса и талии?

Мышцы живота, особенно пресс и косые мышцы, не получают столько крови, как, например, мышцы ног или рук. Поэтому сжечь жир на животе становится сложнее. Однако, если вы сосредоточите кровообращение на этом участке и будете параллельно тренировать мышцы пресса, это будет способствовать активному расщеплению жирных кислот, что ускорит процесс получения плоского живота.

Чтобы это реализовать, нужно соединить кардиоупражнения с упражнениями для печати. В каждом интервале тренировки должно быть 45-60 секунд интенсивной активности, в ходе которой пульс повышается. Как только пульс достигнет высокого уровня, переходите к выполнению упражнения на пресс той же продолжительности.

Ниже приведены два примера таких тренировок. Для максимальных результатов рекомендуется выполнять 4-5 подходов за одну тренировку, трижды в неделю.

Тренировка 1

Часть первая: бег на дорожке в течение 45-60 секунд

Настройте беговую дорожку на уклон минимум 1 градус. Начните спринт с высокой интенсивностью, поддерживая стабильный темп. Держите руки сведенными поближе к телу, работая локтями, а ноги должны стоять на подушечках стоп. Наклоните тело чуть-чуть вперед для лучшей техники.

Часть вторая: велосипедные скручивания в течение 60 секунд

Лягте на спину, согните тело, приподнимите один локоть и коснитесь им противоположного колена. Другую ногу полностью выпрямите, напрягая пятку. Затем, сильно сжимая мышцы живота, повторите с другой стороны.

Тренировка 2

Часть первая: спринт на велотренажере в течение 45-60 секунд

Садитесь на велотренажер, выставьте средний уровень сопротивления и слегка наклонитесь вперед. Начинайте интенсивный спринт, сохраняя постоянный темп до конца интервала.

Часть вторая: поднятие ног для пресса в течение 60 секунд

Лягте спиной на пол, напрягите корпус и приподнимите ноги, сгибая мышцы пресса. Опустите ноги медленно, сохраняя контроль, прежде чем выполнить следующее повторение.

Помните, что для достижения плоского живота требуется время и упорство, но если вы будете выполнять эти упражнения, результат не заставит себя ждать.

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