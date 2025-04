Искусственные подсластители: что нужно знать и почему они есть в ваших продуктах

Когда речь идёт об искусственных подсластителях, существует два основных подхода: одни их активно используют, а другие стараются избегать употребления низкокалорийных продуктов. Чтобы разобраться в их влиянии на организм, стоит знать, как они используются в повседневных продуктах и могут ли они вызвать негативные последствия.

В Eat This, Not That рассказали, что такое искусственные углеводы и какое их место в нашем ежедневном рационе. Предлагаем рассмотреть их преимущества и недостатки, прежде чем решить, стоит ли вам включать углеводы в свое питание.

Что такое "искусственные подсластители"?

Искусственные подсластители имеют очень мало калорий или вовсе их не содержат, но при этом они в сотни раз слаще сахара. Например, сукралоза (Splenda) слаще в 600 раз, а неотам - в 7000-13 000 раз. Они используются в пищевых продуктах и напитках, поскольку для подслащивания требуется лишь малое количество.

Продукты, которые содержат искусственные подсластители

Искусственные подсластители используются для замены сахара и кукурузного сиропа, чтобы создать продукты с низким содержанием калорий и сахара. Вместе с этим, это позволяет экономить производителям энергетических, диетических газированных напитков, чая, протеиновых порошков, конфет без сахара и йогурта. Также содержание искусственных подсластителей можно найти в пудингах, кетчупах, джемах, желе и выпечке без сахара.

Место искусственных подсластителей в промышленности

Искусственные подсластители могут быть полезными для снижения калорийности продуктов и являются альтернативой сахара для людей с диабетом. Они позволяют уменьшить количество калорий, но для некоторых людей могут быть горькими на вкус и усиливать жажду. Кроме того, существуют предположения, что они могут влиять на микробиом кишечника, но для этого требуются дополнительные исследования.

Возможные риски

Искусственные подсластители считаются безопасными, если не превышать рекомендуемую суточную дозу, которая зависит от конкретного типа подсластителя. Например, аспартама не должно быть более 50 мг на кг веса, а сукралозы - 5 мг на кг.

Хотя они могут помочь в кратковременном контроле веса, некоторые исследования указывают на потенциальное негативное влияние на микробиом кишечника и общее состояние здоровья. Кроме того, существуют сахарные спирты, которые содержат меньше калорий, но могут вызвать вздутие живота и диарею, если потреблять их в чрезмерных количествах.

Можно ли их употреблять?

Как и в любом вопросе, важна умеренность. Искусственные подсластители могут иметь определенные преимущества для здоровья, но они не являются панацеей от проблем со здоровьем. Учитывая потенциальные риски, рекомендуется потреблять их умеренно и по возможности, избегать продуктов с искусственными подсластителями.

