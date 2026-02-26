Избыток клетчатки: незаметные риски вашего рациона

Клетчатка – важный компонент рациона, который поддерживает здоровье пищеварительной системы и сердца. В то же время ее чрезмерное потребление может вызвать неприятные симптомы, о которых мало кто знает.

Диетологи предупреждают, что даже полезные продукты следует употреблять умеренно. Издание eatthis.com рассказывает, какие неожиданные эффекты может иметь избыток клетчатки и как их избежать.

Клетчатка поддерживает работу пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, микробиома кишечника, а также помогает контролировать вес, артериальное давление и уровень холестерина. Но что произойдет, если потреблять ее слишком много? Диетологи рассказали о возможных побочных эффектах чрезмерного потребления клетчатки.

Сколько клетчатки считается много?

"Хотя достаточное потребление клетчатки связано со здоровьем кишечника и может снижать риски различных заболеваний, исследования показывают, что только около 5% людей потребляют рекомендуемое количество клетчатки ежедневно", – отмечает диетолог Кристи Рут.

Так сколько граммов клетчатки нужно ежедневно? По словам диетолога Тристы Бест, женщинам рекомендуется потреблять 21-25 г клетчатки в день, а мужчинам – 30-38 г в день.

Избыток клетчатки может вызвать запоры

Может показаться странным, но чрезмерное количество клетчатки иногда вызывает запоры. Многие ожидают противоположного эффекта, ведь недостаток клетчатки тоже вызывает трудности с опорожнением.

"Многие люди увеличивают потребление растворимой клетчатки, чтобы снизить уровень холестерина или улучшить контроль сахара в крови. Однако без достаточного количества воды это может привести к запорам. Клетчатка вместе с жидкостью формирует объемный кал и помогает ему двигаться по кишечнику. Поэтому если вы увеличиваете потребление клетчатки, пейте больше воды", – объясняет Рут.

Иногда избыток вызывает диарею

Чрезмерная клетчатка может вызвать не только запор, но и диарею, в зависимости от типа продуктов и количества потребления.

"Если резко увеличить клетчатку, особенно нерастворимую, можно получить диарею, потому что она размягчает стул. Поэтому важно постепенно добавлять клетчатку в рацион, чтобы пищеварительная система успела адаптироваться. Старайтесь балансировать растворимую и нерастворимую клетчатку", – говорит Рут.

Повышенное газообразование и вздутие

Избыток клетчатки часто вызывает вздутие живота и газы, что может испортить настроение.

"Употребление большого количества клетчатки за короткое время может привести к вздутию или газам. Наши кишечные бактерии при переваривании клетчатки производят газы, что нормально, но если дискомфорт становится сильным, стоит пересмотреть объем потребления клетчатки", – предупреждает диетолог Паулина Ли.

