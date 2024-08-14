Измените привычки – изменится вес: советы для быстрого похудения

Мы все стремимся к магическому средству, которое поможет избавиться от лишних килограммов. Но снижение веса может быть проще, чем кажется. Часто секрет к стройной фигуре кроется в простых повседневных повадках.

Знали ли вы, что такие простые вещи, как употребление полезной пищи перед походом в магазин или замена булочки на лист салата, могут оказать значительное влияние на ваш вес? Издание eatthis.com предложило несколько хитрых, но действенных советов, способных изменить ваши пищевые привычки и снизить количество потребляемых калорий.

Уменьшите калорийность пиццы

Пицца может быть вашим союзником в процессе похудения! Это звучит невероятно, но стоит лишь промокнуть излишнее масло с поверхности пиццы салфеткой, и вы уменьшите количество калорий. Исследования показывают, что такая пицца содержит 40 калорий меньше. Это может привести к потере одного килограмма веса ежегодно.

Съешьте яблоко перед покупками

Перед тем, как отправиться в магазин, снабдите себя питательным перекусом. Съешьте яблоко перед покупками. Исследования Корнельского университета показали, что потребление полезного перекуса перед походом в продуктовый магазин снижает вероятность покупки нездоровой пищи.

Носите миндаль с собой

Миндаль – отличный перекус, который всегда можно иметь при себе. Он богат белками, полезными жирами и магнием, повышающим выносливость. Просто бросьте немного сырого миндаля в сумку, и вы всегда будете иметь под рукой сытный и полезный перекус.

Замените булочку на лист салата

Вместо традиционной булочки оберните свой бургер в лист салата. Булочка для гамбургера содержит около 150 калорий. Если вы едите один гамбургер в неделю, такая замена поможет сэкономить более 7000 калорий в год, что эквивалентно одному килограмму жира на животе.

Добавьте авокадо в салат

Чтобы салат был сытный, ему нужна здоровая доза белков и жиров. Добавление авокадо делает салат более полезным и питательным. Исследование журнала Nutrition Journal показало, что белки и здоровые жиры авокадо помогают дольше ощущать сытость и уменьшают желание есть на 40% в течение нескольких часов после обеда. Кроме того, авокадо способствует усвоению каротиноидов и полезных витаминов из других ингредиентов салата.

Черный шоколад на десерт

Утойте свою тягу к сладкому кусочку черного шоколада вместо калорийного печенья. Черный шоколад содержит чистое какао-масло, источник полезной стеариновой кислоты, замедляет пищеварение и помогает есть меньше. Это отличный способ удовлетворить потребность в сладком и одновременно способствовать потере веса.

Салат вместо картофеля фри

Наслаждайтесь любимым гамбургером, но замените картофель фри салатом. Это поможет значительно снизить калорийность обеда. Например, гарнир с нежирным итальянским соусом содержит всего 70 калорий, по сравнению с 240 калориями небольшой порции картофеля фри с кетчупом.

Соблюдайте постоянное время для обеда

Планируйте обед до 15:00 каждый день. Исследования показывают, что обедающие ранее женщины с ожирением теряют на два килограмма больше, чем те, кто обедает после 15:00, даже при одинаковом количестве потребляемых калорий. Ученые считают, что отложение обеда до тех пор пока вы не очень проголодались, может вызвать тягу к большему количеству пищи позже в течение дня.

Держите полезную еду рядом

В одном из исследований ученые сравнили потребление яблок и попкорна и выяснили, что люди выбирали больше тот продукт, который был ближе к ним. Кроме того, аромат свежих фруктов может снизить аппетит и сделать сладкие десерты менее привлекательными. Ученые полагают, что запах фруктов влияет на подсознательный выбор пищи, побуждая к более здоровым решениям.

Скрывайте вредную пищу

Держите вредные перекусы вне поля зрения. Эксперимент, опубликованный в International Journal of Obesity, показал, что офисные работники ели меньше конфет, когда они находились в непрозрачной или накрытой миске.

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