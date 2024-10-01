Изменения в питании: диетические секреты клиники Майо для снижения веса

Иногда ограничения в питании, добавки и детоксикационные программы не приносят желаемого результата. Поэтому, возможно, пора пересмотреть ваш подход к похудению.

Доктор Меган Теофилс, врач семейной медицины клиники Майо, предлагает несколько советов, которые могут помочь вам достичь ваших целей по похудению. По словам eatthis.com, она советует придерживаться растительного рациона.

Меган подчеркивает, что большинство медицинских экспертов соглашаются, что самым здоровым способом поддерживать нормальный вес, улучшать самочувствие и предотвращать хронические заболевания является употребление пищи, богатой овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и растительными белками. "В такой диете должно быть минимум животных продуктов, насыщенных жиров и рафинированного сахара", – добавляет доктор Теофилс.

Существует множество научных доказательств, подтверждающих эффективность растительной диеты в контроле веса. Ученые обнаружили снижение веса у участников, придерживавшихся растительной диеты по сравнению с теми, кто потреблял мясо. "Если вы решите полностью перейти на цельную растительную диету с минимальной обработкой, вы скорее всего потеряете вес и почувствуете себя лучше без необходимости подсчета калорий", – отмечает доктор.

Доктор Теофилс подчеркивает, что растительная диета содержит много клетчатки. Рекомендуется ежедневно потреблять 28 г клетчатки. Не считая того, увеличение потребления клетчатки может способствовать понижению веса, так как она восполняет желудок и помогает есть меньшими порциями. "Клетчатка позволяет контролировать аппетит лучше, чем простые углеводы и рафинированный сахар", – говорит доктор Теофилс.

Помимо поддержания нормального веса, растительная диета также имеет другие преимущества. Употребление большего количества растительных продуктов не только поможет в похудении, но и обеспечит организм многими полезными для здоровья соединениями. "Если вы страдаете заболеваниями, связанными с питанием, такими как гипертония, повышенный уровень холестерина, сердечные болезни, диабет или даже эректильная дисфункция, вы можете улучшить свое здоровье с помощью растительной диеты", - отмечает она.

Для того чтобы употреблять больше растительной пищи, доктор Теофилс понимает трудности, с которыми сталкиваются люди. Она отмечает, что соблюдать диету, богатую целительными растительными продуктами, сейчас стало сложнее. "Современная пищевая среда побуждает к выбору обработанных продуктов, которые не являются питательными", – объясняет врач.

Чтобы облегчить себе эту задачу, попытайтесь приготовить блюда из овощей в конце недели или покупать здоровые перекусы. Разместите свежие фрукты на видном месте: исследования показывают, что так вы чаще будете перекусывать ими, а не чипсами. Не забывайте о замороженных овощах и фруктах, ведь они не портятся так быстро и экономят время на приготовление.

"Если вы попытаетесь соблюдать растительную диету с цельными продуктами по крайней мере четыре недели, вы почувствуете значительные изменения в своем самочувствии и отношении к пище", - заключает доктор Теофилс.

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