Изменения в питании: нужно ли включать яичные желтки в свой рацион

Яйца давно остаются одним из самых популярных продуктов в ежедневном рационе, но вокруг них до сих пор ведется немало споров. Особенно это касается желтков, которые долгое время считались вредными из-за содержания холестерина.

Однако современные научные данные все чаще опровергают эти устаревшие представления. Так стоит ли на самом деле отказываться от желтков, или они могут быть полезной частью здорового питания? Ответ знает eatthis.com.

В свое время нам постоянно повторяли, что желтки вредят организму, зато белок восхваляли как идеальный источник питательных веществ. "Весь белок в белке", – говорили нам, формируя представление, будто желток – это только его вредная часть. На самом же деле все совсем иначе.

Сегодня наука имеет гораздо больше доказательств в пользу желтков. Если вы сомневаетесь, стоит ли добавлять их в свой рацион, вот основные аргументы, которые помогут разобраться.

Желтки – источник холина

В составе яичных желтков есть важный микроэлемент – холин, который играет значительную роль в поддержании обмена веществ и способствует сжиганию жира. Кроме того, желток содержит витамины группы B и аминокислоты, необходимые для формирования и сохранения мышечной массы. Эти компоненты также критически важны для нормального функционирования мозга.

Сытость и полезные жиры

Если после омлета только из белков вы быстро снова чувствуете голод – это вполне логично. Такое блюдо не обеспечивает достаточного насыщения. Желтки же содержат полезные жиры, которые помогают дольше оставаться сытыми.

Исследования подтверждают: люди, которые употребляют яйца на завтрак, в целом потребляют меньше калорий в течение дня. Кстати, и белок, и желток содержат примерно одинаковое количество белка.

Влияет ли холестерин желтков на здоровье?

Распространенное мнение о вреде пищевого холестерина уже не является актуальным. На самом деле его влияние на уровень холестерина в крови минимально. Именно поэтому ограничение по его потреблению было исключено из официальных диетических рекомендаций еще в 2015 году.

Более того, яйца могут даже улучшать показатели холестерина, повышая уровень ЛПВП – так называемого "хорошего" холестерина. Он помогает выводить излишки жира из организма и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Зато настоящую угрозу представляют не яйца, а обработанные продукты с большим количеством добавленного сахара – именно на них стоит обращать внимание.

Витамин D – еще одно преимущество

Яйца – один из немногих продуктов, содержащих витамин D, известный как "солнечный витамин". Он поддерживает иммунную систему, положительно влияет на настроение и может снижать риск развития некоторых заболеваний.

Интересно, что способ приготовления имеет значение: при запекании теряется значительная часть этого витамина (остается примерно 39-45%). Зато варка или жарка позволяет сохранить около 82-88% его содержания.

Какие яйца выбирать?

Сегодня на полках магазинов можно найти множество вариантов яиц, и это часто вызывает путаницу. Есть ли смысл переплачивать за яйца от кур свободного выгула?

Исследования показывают, что по питательной ценности они не имеют значительных отличий от обычных. Единственная заметная разница – более высокое содержание бета-каротина, который придает желтку более насыщенный цвет.

Главное отличие между такими яйцами – условия содержания кур. Поэтому, если для вас важно благополучие животных и качество продукта, стоит обратить внимание на органические или фермерские варианты.

Относительно надписи "без гормонов" – она не имеет практического значения. Использование гормонов в производстве яиц запрещено еще с 1950-х годов, поэтому это лишь маркетинговый ход.

