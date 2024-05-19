Йога для студентов: 5 основных поз для снятия стресса

В современном быстротечном мире стресс и давление, с которыми сталкиваются студенты, нельзя воспринимать легкомысленно. Обеспечение их физического и психического благополучия так же важно, как и удовлетворение материальных желаний. По словам News Bytes, практика йоги оказалась эффективным способом смягчить стресс и способствовать общему благополучию.

Хаста Уттанасана (Поза поднятых рук)

Хаста Уттанасана, или поза поднятых рук, предлагает множество преимуществ, от укрепления плеч до улучшения циркуляции кислорода и расслабления мышц. Чтобы принять эту позу, встаньте прямо, подняв руки, плавно выгибая спину. Делайте глубокие вдохи, создавая дугу туловищем и головой, держа локти и колени прямыми.

Вриксасана (Поза дерева)

Вриксасана, или поза дерева, улучшает равновесие и концентрацию, а также имеет неоценимую пользу для студентов. Регулярная практика укрепляет мышцы бедра, икры, голеностопные суставы и ноги, одновременно улучшая гибкость. Чтобы выполнить эту позу, встаньте с прямым позвоночником, поднимите правую ногу и плотно положите ее на внутреннюю часть левого бедра, поднимите обе руки и соедините их, балансируя примерно 30 секунд.

Шишуасана (Поза ребенка)

Предназначенная для успокоения нервной системы и снятия напряжения в спине, Шишуасана, или Поза ребенка, особенно полезна для детей школьного возраста. Чтобы войти в эту позу, сядьте на пятки и медленно наклонитесь вперед, упираясь лбом в пол. Положите ладони на пол и прижмите грудь к бедрам, предлагая успокаивающее растягивание всего тела.

Сету Бандха Сарвангасана (Поза моста)

Поддерживая различные участки тела, Сету Бандха Сарвангасана, также известная как поза моста, начинается лежа на спине. Согните ноги в коленях, поставьте ступни на пол, затем поднимите спину, используя плечи, руки и стопы для опоры. Сосредоточьтесь на глубоком и равномерном дыхании, оставаясь в этой позе около одной минуты, после короткого отдыха смело повторяйте позу.

Бхуджангасана (Поза кобры)

Поза кобры, или Бхуджангасана, направлена на снятие жесткости в верхней части тела, повышение гибкости поясницы и укрепление позвоночника. Начните лежа на животе, вытяните руки вперед и вытяните ноги.

Постепенно поднимайте верхнюю часть тела, держа шею на одном уровне с позвоночником. Старайтесь удерживать эту вытянутую растяжку в течение 30-60 секунд, а затем расслабьтесь и повторите позу.

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