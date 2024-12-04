Йога или пилатес: что более эффективно для похудения

Желание избавиться от жира на животе является одной из самых распространенных целей в мире фитнеса. Йога и пилатес – два популярных тренировочных подхода, которые обещают улучшить физическую форму, но какой из них более эффективен для достижения этой цели?

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Оба занятия имеют свои преимущества, но есть и важные отличия, когда речь идет о сжигании калорий и уменьшении жировых отложений. Издание eatthis.com вместе с тренером Дейсейн Брюстер сравнили йогу и пилатес, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для похудения и поддержания тонуса.

Йога или пилатес: что лучше выбрать?

Независимо от вашей приверженности одному из направлений, и йога, и пилатес имеют свои преимущества для здоровья. Эти методы тренировок помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и всеобщее равновесие. Однако между ними есть важные отличия, когда речь идет о потере веса.

"Хотя оба подхода направлены на развитие силы, гибкости и гармонии тела, они отличаются эффективностью в сжигании жира", - отмечает тренер.

Йога: спокойная гармония

Йога обычно базируется на длительном содержании поз, глубоком дыхании и повышении внимания к внутреннему состоянию. "Этот вид тренировок прекрасно тонизирует мышцы и улучшает гибкость, но по сравнению с более интенсивными упражнениями, такими как ВIIT, йога менее эффективна для сжигания калорий", – объясняет Дейсейн.

Пилатес: работа над мышцами

Пилатес, со своей стороны, часто использует специальные тренажеры, например реформеры или ленты для сопротивления, повышающие интенсивность занятий. Это способствует сжиганию большего количества калорий и активнее укрепляет мышцы.

"Пилатес фокусируется на работе с глубокими мышцами, что помогает улучшить осанку и снизить жир на животе со временем", - добавляет тренер.

Вердикт: пилатес побеждает, но не пренебрегайте йогой

Если стоит выбор между двумя практиками, пилатес оказывается более эффективным для сжигания жира, особенно в области живота. Однако тренер отмечает, что комбинация обоих видов занятий может быть идеальным решением для ваших целей.

"Йога помогает расслабиться, снять стресс и повысить гибкость, тогда как пилатес направлен на конкретные группы мышц, наращивает общую силу. Итак, если ваша цель – бороться с жиром на животе или улучшить тонус тела, пилатес станет лучшим выбором. В то же время включение йоги в расписание занятий позволит сбалансировать нагрузку и поддерживать гармонию тела и разума", – подытоживает она.

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