Йога перед сном: 5 асан, которые обеспечат лучший отдых

Качественный сон является основой нашего физического и эмоционального здоровья, но добиться его в условиях современной стрессовой жизни может быть непросто. Вечерняя йога – это отличный способ расслабить тело, успокоить ум и подготовиться к спокойному отдыху.

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Эти простые позы от www.eatthis.com способствуют снятию напряжения и созданию атмосферы внутреннего покоя перед сном. Выделите несколько минут для себя, и вы почувствуете, как ваше тело благодарно отзовется на эти упражнения.

Найдите тихое место, выключите яркий свет, вдохните покой – и наслаждайтесь расслабляющей практикой.

Вне ребенка (Баласана)

Начните свою практику с позы ребенка, помогающего расслабить спину, плечи и бедра.

Станьте на колени и ладони. Опуститесь ягодицами на пятки, вытянув руки вперед. Ладони лежат на коврике. Уложите лоб на пол, расслабляя грудь. Сделайте несколько глубоких вдохов, сосредотачиваясь на ощущении растяжения в спине и бедрах. Удерживайте позу 1-2 минуты, постепенно лишаясь напряжения на каждом выдохе.

Наклоны вперед стоя (Уттанасана)

Эта поза идеально подходит для снятия напряжения в спине и подколенных сухожилиях.

Поднимитесь из позы ребенка в стоячее положение, поставив ноги на ширине бедер. Сделайте вдох, вытягивая руки вверх. На выдохе наклонитесь вперед, держа спину прямой, и опустите руки в пол или схватите локти противоположных рук. Слегка согните колени, если необходимо, для удобства. Проведите в позе 1-2 минуты, сосредотачиваясь на медленном дыхании.

Ноги на стене (Випарита Карани)

Эта поза способствует улучшению кровообращения, снятию усталости и успокоению нервной системы.

Сядьте близко к стене так, чтобы бедра касались ее. Ложитесь на спину, поднимая ноги вверх вдоль стены. Отрегулируйте расстояние до стены для удобства. Расслабьте руки – оставьте их вдоль тела или положите на живот. Закройте глаза, дышите глубоко, удерживая позу 5-10 минут.

Поза бабочки лежа

Это упражнение помогает расслабить мышцы паха и нижней части спины.

Лягте на спину, согнув колени, и соедините стопы. Опустите колени в стороны, позволяя мышцам растягиваться естественно. Положите одну руку на сердце, а другую – на живот. Закройте глаза и сосредоточьтесь на спокойном дыхании. Удерживайте позу 5-10 минут, позволяя телу постепенно расслабляться.

Практикуя эти упражнения перед сном, вы сможете снять напряжение дня, настроить разум на покой и насладиться качественным отдыхом.

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