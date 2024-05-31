Как быстро похудеть: способ, рекомендованный тренером Меган Маркл

В своем стремлении похудеть мы часто прибегаем к крайним мерам, таким как голодание или интенсивные кардиотренировки. Но один секрет, о котором мы забываем, по мнению бывшего тренера Мегана Маркла, может оказать значительное влияние на стройную фигуру. По словам Eatthis, эта рекомендация имеет огромные физиологические преимущества и может быть исполнена немедленно.

Одна из статей на сайте Hello! подчеркивает важность комплексных тренировок от Крейга Макнейми, который тренировал Меган в 2018 году. Они сказали, что сосредоточились на ее осанке, когда она была актрисой. Кроме основных, они делали много упражнений на заднюю часть тела, например на спину, ягодицы и подколенные сухожилия.

По словам Элеоноры Берт, терапевта по спортивному массажу, потеря веса никогда не будет полной без хорошей осанки. Это потому, что существуют физиологические процессы, на которые влияет то, как мы себя держим.

Кроме того, Берт объясняет, что хорошая осанка способствует бесперебойной работе разных систем организма. Оптимальное пищеварение и правильное дыхание, улучшение когнитивных способностей, лимфотока и выведение отходов становятся возможны, когда костно-мышечный каркас настроен должным образом.

Плохая осанка не менее важна, по словам Берт, поскольку люди часто находятся в изогнутом или сгорбленном сидячем положении в течение длительного периода времени. В таких ситуациях органы прижимаются друг к другу, перегружая их, что приводит к определенным проблемам, таким как расстройство пищеварения или неприятный запах изо рта, а также ухудшение общего состояния здоровья. После устранения неправильного положения внутренние системы начнут работать лучше, поскольку уменьшится нагрузка на них.

Следует отметить, что внешний вид – это не просто похудение, а и общее самочувствие. Здоровье выходит за рамки того, что можно измерить на весах.

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