Как быстро сжечь висцеральный жир: эффективные упражнения на тренажерах

Избыточный вес может стать причиной разных проблем со здоровьем. Чтобы избавиться от лишнего жира, необходимо знать ключевые правила: соблюдать сбалансированное питание с дефицитом калорий, регулярно выполнять силовые упражнения и добавлять кардио в свои тренировки.

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Есть несколько типов жира в организме. Висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов в брюшной полости и может привести к серьезным заболеваниям, если его слишком много. Этот тип жира способствует развитию метаболических расстройств, диабета 2 типа, сердечных заболеваний, пишет eatthis.com.

Подкожный жир – это тот, что располагается непосредственно под кожей, и его труднее избавиться. Есть также незаменимый жир, необходимый для нормальной жизнедеятельности организма. К счастью, висцеральный жир легче поддается уменьшению по сравнению с подкожным, и лучший способ этого достичь – включить интенсивные кардио и силовые тренировки в свой график.

Силовые тренировки: правильный подход

Несмотря на популярное мнение, что тренажеры не привлекают мышцы-стабилизаторы так, как свободные весы, они прекрасным способом изолировать отдельные мышечные группы и обеспечить постоянную нагрузку. Это особенно полезно для новичков, только изучающих основные движения. Для более эффективного сжигания висцерального жира важно выбирать упражнения на тренажерах, привлекающих несколько мышечных групп одновременно. Такие движения помогают сжигать больше калорий, чем упражнения для изолированных мускул.

Ниже приведено несколько полезных упражнений, которые вы можете добавить в свою фитнес-программу для улучшения силы.

Крюк-приседания

Поставьте ноги перед собой, слегка развернув носки. Поднимите платформу и отпустите фиксаторы машины. Выполняйте приседания, опуская бедра под контролируемым углом до 90 градусов. Поднимайтесь, напрягая квадрицепсы и ягодицы. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Жим ногами

Лягте на тренажер для жима ногами, ноги поставьте на ширину плеч. Разблокируйте тренажер и медленно опускайте вес, после чего поднимите его, напрягая мышцы бедер и ягодиц. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Сидящий ряд широким хватом

Сядьте на тренажер для гребли, возьмите ручки широким хватом и полностью выпрямите ноги. Поддерживая прямую спину, тяните локти назад, чтобы свести лопатки и напрячь мышцы спины. Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений.

Жим от груди на тренажере

Сядьте в тренажер, держась за ручки. Выпрямляйте руки вперед, напрягая грудь и трицепсы. Вернитесь в исходное положение, контролируя вес. Повторите 3 подхода по 8-10 раз.

Лестничный тренажер

Начните медленно подниматься, чтобы поддерживать темп в течение 15-20 минут. Когда выносливость улучшится, увеличивайте темп или время до 30 минут.

Гребля

Сядьте на тренажер, закрепив ноги. Возьмите ручки, тяните локти назад, выпрямляя спину. Поддерживайте ритм, выполняя либо спринт на 500 метров, либо более длительную дистанцию на 1000-2000 метров.

Используя эти упражнения, вы не только увеличите сжигание висцерального жира, но и улучшите общую физическую форму и здоровье.

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