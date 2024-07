Как быстро восстановиться после праздничного застолья: 10 советов

Любой семейный праздник – это всегда испытание для нашего желудка. И чем больше мы себе позволяем на праздничном застолье, тем труднее будет прийти в форме потом.

Eat This Not That предлагает несколько советов, как максимально быстро и безболезненно восстановиться после этих мер.

Купите гантели

Нет времени на спортзал? Инвестируйте в пару гантелей. Свободные весы и собственный вес – это все, что нужно, чтобы испытать все основные группы мышц вашего тела. Чем больше мышц вы сможете набрать, тем быстрее вы сжигаете дополнительную энергию.

Займитесь степпингом

Вместо того чтобы ждать, чтобы заняться активностью в тренажерном зале, крокуйье целый день. Инвестируйте в шагомер или Fitbit и старайтесь делать не менее 10 000 шагов в день. Таким образом, если вы пропустите тренировки, вы будете знать, что справились с некоторыми движениями, и это не разрушит ваш прогресс полностью.

Полюбите зеленый чай

Вы можете поскорее вернуться в нормальное состояние, употребляя ежедневно зеленый чай. В недавнем 12-недельном исследовании участники, которые выпивали от 4 до 5 чашек зеленого чая ежедневно, а затем выполняли 25-минутную тренировку, потеряли в среднем на два фунта больше и больше жира на животе, чем те, кто не пил чай.

Добавьте в питание клетчатку и белок

Если вы хотите похудеть, важно поддерживать стабильный уровень сахара в крови, чтобы не переедать. Это важно, когда вы пытаетесь восстановиться после праздников. Убедитесь, что каждый раз, когда вы едите, вы потребляете комбинацию клетчатки (одно из наиболее сытных питательных веществ) и белка.

Тренируйтесь как можно раньше

По словам тренера по целостному здоровью Сета Санторо, лучшая стратегия, чтобы выглядеть и чувствовать себя здоровыми, – это тренироваться сразу после пробуждения. "Посетите тренажерный зал и сделайте несколько спринтов на беговой дорожке натощак, чтобы сжечь жир", - говорит он. "Ваше тело уже испытывает дефицит калорий, и это активизирует способность вашего тела сжигать жир". Уровень гликогена истощается во время сна, так что ваше тело будет использовать жир как источник энергии.

Прекратите есть на закате

Сделайте короткие зимние дни преимуществом: используйте последний солнечный свет в качестве сигнала, чтобы перестать есть. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Metabolism, это может помочь вам сбросить больше веса, даже если вы едите больше пищи в течение дня.

Принимайте горячий душ перед сном

Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе среди некоторых из последних в мире племен охотников-собирателей, показало, что падение температуры было важным признаком сна для наших палеолитических предков. Мы уже не так много спим под звездами, но вы можете воспроизвести понижение температуры, похожее на закат, приняв горячую ванну или душ.

Снизьте температуру в комнате во время сна

Новое поразительное исследование, опубликованное в журнале Diabetes, показывает, что уменьшение температуры зимой может помочь нам бороться с жиром на животе во время сна. Более низкие температуры несколько повышают эффективность наших запасов бурого жира — жира, который сохраняет вам тепло, сжигая хранящийся в вашем животе жир.

Ешьте яблоки каждый день

Этот хрустящий, освежающий фрукт является одним из самых суперпродуктов: яблоки содержат мощный антиоксидант кверцетин и витамины C и B-6, которые поддерживают низкий уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний. Но благодаря большому количеству клетчатки одно яблоко в день может сделать больше, чем уберечь врача подальше – оно также может помочь вам похудеть во время праздников.

Готовьте полезные коктейли

Сезон праздников приносит всем не только смех, настроение и доброжелательность – он также приносит нежелательное увеличение веса всех этих праздничных блюд. Вы неизбежно потеряете время в спортзале или потратитесь на еще один кусок пирога, но не позволяйте этому мешать вам делать здоровый выбор. Вместо традиционных коктейлей, таких как яичный ликог или сидр с сахаром и пряностями, выбирайте Hot Toddy, готовящийся из имбиря, чая и виски.

