Как часто следует тренироваться, чтобы получить плоский живот

Ни для кого не секрет, что для плоского живота важно сочетать правильное питание вместе с регулярными тренировками. Однако, никакая диета не поможет, если не придерживаться режима и программы тренировок.

Чтобы узнать больше об оптимальных тренировках, предлагаем ознакомиться с рекомендациями некоторыми рекомендациями от фитнес-эксперта. Что именно рекомендует диетолог и инструктор по фитнесу Американского колледжа спортивной медицины (ACSM) Джим Уайт, рассказали в Eat This, Not That.

Сколько дней в неделю нужно тренироваться?

Для потери жира ACSM рекомендует выполнять умеренные упражнения в течение 50-60 минут ежедневно или до 300 минут в неделю, включая силовые тренировки для развития мышц. Кроме того, рекомендуется комбинировать такие упражнения с кардио тренировкой и HIIT. Тренируйте все тело 3 раза в неделю и добавьте упражнения для ядра 3-4 раза в неделю для укрепления мышц живота.

Сколько времени нужно для заметного результата?

Чтобы увидеть первые результаты, нужен один месяц, а для полной трансформации - 12 недель. Однако, важно, чтобы тренировки стали частью вашего стиля жизни, а иначе результаты могут быстро исчезнуть. Кроме того, не менее важно придерживаться здорового питания, уменьшая размеры порций и избегать вредных продуктов, таких как алкоголь, фаст-фуд и добавленный сахар.

Не волнуйтесь, если вы достигаете результатов медленнее вашей второй половинки. Уайт говорит, что женщины естественно имеют больше жира и меньше мышечной массы, чем мужчины, что затрудняет набор мышц. Однако с настойчивостью и последовательностью как мужчины, так и женщины могут достичь плоского живота.

Ранее OBOZ.UA рассказал, сколько времени может потребоваться для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.