Как достичь плоского живота: 8 простых, но эффективных шагов

Если вы хотите похудеть и избавиться от лишнего жира, включение ежедневных физических упражнений в свой распорядок дня может иметь большое значение для вас. Они помогают сжигать калории, укрепляют мышцы, улучшают плотность костей и здоровье суставов, а также улучшают сердечно-сосудистую систему. По словам Eatthis, вот несколько простейших ежедневных упражнений, рекомендованных специально для женщин, стремящихся уменьшить жировые отложения на животе и получить тонкую талию.

Ходьба

Совершите прогулки частью своей повседневной жизни – в дождь или в жару. Старайтесь уделять ходьбе не менее 30 минут ежедневно, либо за один раз, либо распределяя ее на весь день. Кроме того, что ходьба помогает сжигать калории, она также улучшает общее состояние здоровья.

Приседания к стулу

Приседания к стулу – отличное упражнение, если вы новичок в приседаниях или хотите обеспечить должную форму. Встаньте перед низким ящиком, скамейкой или стульчиком, расставив ноги на ширине плеч.

Сядьте в положение приседания, убедившись, что поясница ровная, а колени разведены в стороны. Сделайте короткую паузу на ящике, затем оттолкнитесь пятками и встаньте в упор.

Тазобедренные мостики

Мостики для бедер идеально подходят для развития сильных ягодиц, ног и пресса, улучшая при этом осанку. В идеале лягте на пол, согнув ноги в коленях и поставив ступни на пол.

Выполните движение тазом вверх, сжимая ягодицы и опираясь на пятки. Вернитесь в исходное положение. Повторите движение, не используя поясницу в качестве опоры для спины.

Растяжка резинки для тренировки

Включите растяжение фитнес-ленты в свои упражнения для улучшения осанки и тренировки основных мышц. Стоя, возьмитесь за ленту на уровне груди, расставив руки чуть шире ширины плеч. Руки должны быть прямыми и параллельными полу.

Растяните ленту, вытаскивая руки в стороны и сжимая лопатки. Задержитесь на секунду и медленно вернитесь в исходное положение. Убедитесь, что вы не выгибаете поясницу.

Скакалка

Прыжки на скакалке не только для детей. Они помогают повысить уровень кардио-фитнеса и сжигать жиры. Начните с нескольких минут в день, увеличивая это время вместе с интенсивностью. Прыжки на скакалке щадящие для суставов и могут быть использованы для улучшения осанки, усовершенствования техники и более эффективного избавления от жира на животе.

Упражнение "собака-птица"

Тренирует ягодицы, мышцы пресса, баланс и координацию. Встаньте на четвереньки, разместите руки под плечами и колени под бедрами.

Выпрямите поясницу. Вытяните одну руку вместе с противоположной ногой, чувствуя ягодицы. Повторите упражнение с другими конечностями.

Подтягивания с лентой

Для этого эффективного упражнения используйте резиновые ленты. Встаньте на ленту ногами в опоре, ноги на ширине плеч, держа по одному концу ленты в каждой руке.

Слегка согните ноги в коленях и бедрах, наклонившись вперед. Спина должна оставаться прямой, а туловище почти параллельным земле. Подтяните руки к талии и сожмите лопатки вместе.

Упражнение "Доброе утро"

Подколенное сухожилие, ягодицы и нижняя часть спины – мышцы, наиболее задействованные в этом упражнении. Просто встаньте на один конец опорной ленты, а другой разместите за шеей петлей перед собой.

Слегка согнув ноги в коленях, отведите таз назад и наклоните туловище. Спину сохраняйте прямой. Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь пятками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о тренировке с резиновыми фитнес-лентами.

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