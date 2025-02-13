Как еда может влиять на менструацию: 7 продуктов, которых следует избегать

Менструация – это естественный процесс, но часто она приносит дискомфорт в виде болей, вздутий и перепадов настроения. Часто мы даже не замечаем, как некоторые продукты, которые мы потребляем в эти дни, могут усугублять эти неприятные симптомы.

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Питание играет немаловажную роль в нашем самочувствии, и некоторые блюда могут существенно повлиять на уровень энергии и комфорт. Издание eatthis.com опубликовало 7 продуктов, которые следует избегать, если вы хотите облегчить свое состояние во время менструации.

1. Молочные продукты

Несмотря на распространенное мнение, что кальций помогает при судорогах, молочные продукты не лучший источник этого элемента во время менструации.

"Молоко, йогурт и сыр содержат арахидоновую кислоту, которая стимулирует выработку простагландинов – веществ, которые могут усиливать боль", – объясняет диетолог Изабель Смит. Если вам трудно отказаться от молочных продуктов, попробуйте заменить их на зеленые листовые овощи, эдамаме или чиа.

2. Кофеин

Женщины часто испытывают усталость во время менструации из-за потери железа. Но вместо того, чтобы пить кофе, попробуйте найти другие способы взбодриться. Кофеин может сужать кровеносные сосуды, в том числе и снабжающие кровь маткой, а это усиливает боли. "Кроме кофе и чая, остерегайтесь скрытых источников кофеина, таких как шоколад или энергетические батончики", – добавляет Смит.

3. Соленая пища

Соленая пища, к примеру, чипсы или фастфуд, может только усилить вздутие живота, часто сопровождающее менструацию. "Перед менструацией организм накапливает больше воды, а добавление соли только усиливает этот процесс", – объясняет диетолог. Поэтому ограничьте потребление соленых продуктов и увеличьте количество воды, в том числе детокс-воды.

4. Углеводы

Перед менструацией уровень эстрогена увеличивается, что может приводить к задержке воды в организме. Углеводы, особенно в виде рафинированных продуктов, лишь усугубляют ситуацию, способствуя отекам и вздутию. Попытайтесь выбрать более здоровые альтернативы, такие как овощи или цельнозерновые продукты.

5. Красное мясо

Несмотря на то, что красное мясо является отличным источником железа, оно также содержит арахидоновую кислоту, которая может усугубить менструальные боли. "Как альтернатива, можно употреблять бобовые или рыбу, такую как дикий лосось, который богат омега-3 жирными кислотами", – советует Смит.

6. Алкоголь

Алкоголь может замедлять процессы в желудке и способствовать задержке воды в организме, что усиливает ощущение тяжести и вздутия. "Чтобы минимизировать эти эффекты, минимизируйте потребление алкоголя до одного-двух напитков в день и чередуйте их со стаканом воды", – добавляет диетолог Алисса Рамси.

7. Продукты с высоким содержанием сахара

Сахарные изделия, такие как пирожные, печенье или сладкие газированные напитки, могут значительно изменить уровень гормонов, что способствует перепадам настроения и вызывает усталость.

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