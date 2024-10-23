Как эффективно избавиться от абдоминального жира: 5 простых советов

Хотя незначительное количество жира на теле не вредно, избыточный висцеральный жир, который накапливается в области живота, может создать серьезные проблемы для здоровья. Однако существуют эффективные методы снижения уровня абдоминального и висцерального жира.

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Гарвардская медицинская школа утверждает, что регулярные физические упражнения не менее 30 минут в день, а также ограничение потребления сахара и нездоровых жиров помогают бороться с этим типом жира. Издание eatthis.com обратилось к экспертам за дополнительными советами, как еще можно эффективно снизить абдоминальный жир.

"Прежде всего, этот жир располагается в передней части тела, создавая дополнительную нагрузку на сердце и другие органы, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже инсульта. Кроме того, если висцеральный жир остается длительно, он обволакивает органы, что усложняет его лишение и Повышает риск развития хронических болезней. Также, даже при нормальной массе тела, наличие большого количества жира в области живота может быть скрытой угрозой. ощущение безопасности", – объясняет диетолог Триста Бест.

Не пропускайте приемы пищи

Хотя это может показаться неочевидным, регулярное питание играет ключевую роль в контроле жира в области живота.

"Часто люди думают, что сокращение приемов пищи или исключение определенных продуктов поможет снизить жир на животе. Однако жировые отложения в основном зависят не от пищи, а от пищевых привычек. Пропуск пищи может способствовать накоплению жира в средней части тела", - говорит Бланка Гарсиа. , специалист по диетологии.

Гарсиа объясняет, что пропуск пищи заставляет организм переходить в "режим голодовки", и когда, наконец, поступит еда, организм будет сохранять ее как жир, чтобы обеспечить энергию на будущее. Это приводит к тому, что люди часто едят больше, чем нужно, потому что организм получает сигнал к накоплению.

Добавляйте больше белка

Чтобы избавиться от жира на животе, ваш рацион должен включать достаточное количество белка.

"Белок важен для поддержания мышечной массы. Когда вы теряете вес, изменяется обмен веществ. Если вы не получаете достаточно белка, можете потерять мышечную массу вместе с жиром. Мышцы помогают сжигать больше калорий, поэтому чем больше мышц , тем скорее обмен веществ", – отмечает диетолог Моргин Клэр.

Уменьшите количество калорий в вечернее время

Потребление большинства калорий в течение дня может положительно повлиять на вашу талию.

"Исследования показывают, что снижение количества калорий перед сном помогает сохранить стабильную потерю веса. Попытайтесь сделать свои приемы пищи сбалансированными в течение дня и избегайте тяжелых перекусов поздно вечером", - утверждает Клер.

Некоторые продукты особенно вредны при употреблении поздним вечером, поэтому важно пересмотреть свой рацион.

Контролируйте количество потребляемых калорий

Для эффективного похудения и уменьшения жира на животе важно следить за количеством потребляемых калорий.

Чтобы уменьшить жировые отложения в области живота, нужно создать дефицит калорий. Это значит, что вы должны сжигать больше калорий, чем получаете. Например, если вы ежедневно потребляете 2000 калорий и сжигаете столько же, ваш вес останется неизменным. Но если начнете потреблять меньше – 1500-1800 калорий при таком же уровне активности – тело начнет сжигать жир, чтобы компенсировать дефицит", – говорит Джесси Федер, врач и персональный тренер.

Попробуйте периодическую голодовку

Если вы не хотите подсчитывать калории, периодическое голодание может стать альтернативным методом.

"Это отличный способ создать дефицит калорий и уменьшить жир на животе. Метод 16/8 является одним из самых популярных: вы голодаете в течение 16 часов и имеете 8-часовой период для приема пищи", – заключает Федер.

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