Как физические упражнения могут повысить сексуальное влечение: научные факты

Многие женщины, заботящиеся о своем здоровье, понимают важность регулярного ухода за телом и разумом: правильное питание, физическая активность, полноценный отдых, снижение уровня стресса, поддержание дружеских отношений. Все эти факторы приносят большую пользу.

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Но существует еще одна область женского здоровья, которая также требует внимания – это сексуальное влечение. Больше об этом рассказывает издание eatthis.com.

Многие женщины могут столкнуться с уменьшением сексуального желания. Однако научные исследования показывают, что регулярные физические упражнения способны улучшить либидо. Но перед тем как кардинально изменить свой график тренировок, лучше проконсультироваться с врачом, в частности со своим гинекологом.

Интенсивные и регулярные физические упражнения способны улучшить сексуальное желание

Согласно обзору исследований, опубликованных в Sexual Medicine Reviews, как интенсивные, так и длительные тренировки могут положительно влиять на женское либидо. Тим Лю, сертифицированный тренер, объясняет разницу между ними: "Интенсивные тренировки характеризуются высокой интенсивностью, но короткой продолжительностью, в то время как регулярные упражнения выполняются на постоянной основе в течение длительного периода. Оба вида физической активности могут оказать положительное влияние на женское сексуальное здоровье".

Тестируемые женщины, которые прошли гистерэктомию или сталкивались с сексуальной дисфункцией через антидепрессанты, после выполнения интенсивных упражнений заметили усиление физиологического сексуального возбуждения. Упражнения активизировали их эндокринную и симпатическую нервную систему. Лю рекомендует для этого силовые тренировки или высокой интенсивности интервальных тренировок (ВIIT) на кардиотренажерах, таких как беговая дорожка, велотренажер или гребной тренажер, чтобы повысить либидо.

Какие регулярные упражнения можно делать?

Длительные физические нагрузки оказывают положительное влияние на сексуальное здоровье, поддерживая гибкость вегетативной нервной системы. Это, в свою очередь, улучшает общее состояние факторов и настроение. Также обзор подчеркивает, что регулярные тренировки способствуют лучшему восприятию своего тела, что может положительно отразиться на сексуальном желании.

Лю советует добавить в свое расписание такие упражнения, как плавание, йога или кардионагрузка на свежем воздухе, например бег, велосипедные прогулки или пеший туризм.

Как измерялось сексуальное возбуждение в другом исследовании?

Исследование, опубликованное в Journal of Sex & Marital Therapy, охватило 33 женщины в возрасте от 18 до 27 лет, ведущие активную сексуальную жизнь. Ученые измеряли увеличение с помощью амплитуды влагалищных пульсаций (VPA) до и после применения метода аутогенной тренировки – техники релаксации. В результате наблюдались существенные улучшения в вариабельности сердечного ритма (ВСР), амплитуде VPA и субъективных ощущениях сексуального повышения.

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