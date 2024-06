Как Гвинет Пэлтроу остается в форме в 51 год: секреты звезд

Несмотря на присутствие личных тренеров, шеф-поваров и консультантов, многие знаменитости используют быстрые и простые трюки для похудения. В конце концов, это дает результаты и помогает им поддерживать первоклассную форму.

Несколько знаменитостей дали свои советы по похудению, ни один из которых не займет больше 60 секунд. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Детокс-чай

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер призналась, что начинает свой выходной с чашки детокс-чая. "Я выпиваю примерно 12 чашек в день", – ошеломила она признанием. Отмечается, что чай ускоряет метаболизм, активирует гормоны, сжигающие жир, и помогает уменьшить стресс. Поэтому и неудивительно, что популярная звезда и топ-модель всегда выглядит такой подтянутой и хорошо отдохнувшей.

Лучший список воспроизведения

Как признается Гвинет Пэлтроу, музыка является очень важной частью ее тренировок, поэтому она пытается почувствовать музыку и погрузиться в нее. "Если тебе не нравится песня, ты не будешь прилагать максимум усилий", – сказала Гвинет Пэлтроу. Подчеркивается, что прослушивание ваших любимых ритмов действительно может изменить ваши тренировки. Более того, в одном исследовании бодрая музыка заставила участников исследования бегать на 15% дольше и помогла им чувствовать себя более позитивно по поводу тренировки, даже когда они приближались к истощению.

Смешайте смузи

Другая мега-звезда Джессика Альба рассказывает, что чувствует себя хорошо и имеет много энергии, когда начинает свой день с великолепной полосы. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение овощам с высоким содержанием клетчатки и соблюдать несладкое молоко или воду и один-два фрукта, чтобы сохранить низкое содержание сахара.

Используйте монитор сердечного ритма

В свою очередь, Хью Джекман признается, что обычно использует монитор сердечного ритма во время подъема. "Я никогда не позволял частоте опускаться ниже 140. Это полноценно", - сказал он. Тем более что оставаясь в целевой зоне частоты сердечных сокращений, вы получите максимальную отдачу от сеанса потоотделения. Также дается совет, как рассчитать свой идеальный ритм: вычтите свой текущий возраст от 220. Это даст вам максимальную частоту пульса в ударах в минуту. Затем умножьте это число на 0,7 (70%), чтобы определить нижний предел целевой зоны пульса. Умножьте ваш максимальный пульс на 0,85 (85 %), чтобы определить верхний предел вашей целевой зоны пульса.

Найдите здоровые замены

Как рассказывает Венди Уильямс, она похудела на 22 кг после того, как исключила из рациона молочные продукты и рафинированный сахар. Она также призналась в том, что пьет кокосовую воду вместо газировки и ест чипсы из капусты вместо картофельных чипсов. Хотя известная ведущая, где сделала липосакцию и подтянула живот, она рассказала, что больше не верит в модные диеты и в таблетки для похудения. Следовательно, рекомендуется поменять нездоровые блюда на продукты с высоким содержанием клетчатки и белка, такие как хумус и овощные палочки, сваренные вкрутую яйца или свежие фрукты с греческим йогуртом.

Закажите две закуски

По словам Бэтенни Франкель, контроль над порциями заключается не в измерении, а в том, чтобы заказать две закуски вместо основного блюда и сократить употребление хлеба, если у вас есть макароны. Поэтому рекомендуется делать заказы на основе овощей или бульона и избегать всего "жареного", "в кляре" или "хрустящего", когда вы выбираете второе блюдо.

Готовьте еду в чае

Лауреат премии "Эмми" Келли Чой советует употреблять больше чая. "У чая так много удивительных свойств и так много здоровых продуктов, нуждающихся в горячей воде", — говорит она. "Но я заменю горячий зеленый чай вместо воды такими вещами, как овсянка или киноа", - рассказывает она. Отмечается, что по результатам исследований зеленый чай может снизить концентрацию триглицеридов (жира в крови), а также уменьшить жир на животе.

