Как избавиться от жира на животе: советы для отличной формы

Жир на животе – гормонально активный жир, который проникает в ваши внутренние органы и значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. И чем больше у вас висцерального жира, тем больше вероятность, что он также саботирует ваши мышцы.

Исследование, опубликованное в Journal of Applied Physiology, показало, что гормонально активные высвобождающиеся из висцерального жира молекулы фактически ухудшают качество мышц, что, опять же, приводит к увеличению жира. Об этом пишет издание eatthis.com.

Вот лучшие способы, как избавиться от живота и подтянуть свою форму.

Следуйте упражнениям с интервалами

Интервальные тренировки - один из лучших способов сбросить килограммы, ускорить метаболизм, улучшить уровень холестерина и чувствительность к инсулину, согласно исследованию в International Journal of Obesity.

Превратите свое любимое аэробное упражнение (бег, велосипед, даже ходьбу) в интервальную тренировку, добавив периоды интенсивной скорости (начните с 30-60 секунд), а затем периоды отдыха (нормальная скорость) в течение того же времени.

Ешьте белок на завтрак

Завтрак ускоряет метаболизм и сохраняет энергию весь день. И чем сытнее будет ваш первый прием пищи, тем лучше. Ваш лучший выбор: яйца. С высоким содержанием белка, ускоряющего метаболизм, они также являются отличным диетическим источником холина, витамина группы В, который помогает предотвратить накопление жира на животе.

Попробуйте чили

Перец чили – лучшее средство для обезболивания благодаря сочетанию витаминов, минералов, белков и особенно бобов. Воспринимайте каждую фасоль как маленькую таблетку для похудения.

Магия заключается в идеальном сочетании белка и клетчатки: исследования показывают, что те, кто ест больше клетчатки, со временем набирают наименьший вес, и потребление клетчатки может ускорить сжигание жира на 30 процентов.

Добавьте витамин D

Витамин D важен для сохранения мышечной ткани, что ускоряет метаболизм. 90 процентов рекомендуемой суточной нормы (400 МЕ) содержится в порции лосося весом. Другие хорошие диетические источники: тунец, обогащенное молоко и хлопья и яйца.

Удваивайте свои напитки

Метаболический синдром – это опасное замедление метаболизма, приводящее к истощению мышц и выпуклому животу. Все химические реакции вашего тела, включая обмен веществ, зависят от воды.

Исследователи из Университета Юты наблюдали за скоростью метаболизма 10 взрослых, которые выпивали разное количество воды в день. В исследовании те, кто выпивал восемь или двенадцать стаканов воды в день, имели больший метаболизм, чем те, кто выпивал четыре. Ученые сообщили, что вы можете сжечь на 2 процента меньше калорий, если вы обезвожены.

Совет: пейте зеленый чай в рамках 7-дневного очищения чаем для плоского живота. Его соединения, ускоряющие метаболизм, так называемые катехины, ускоряют метаболизм и способность печени превращать жир в энергию.

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