Как клетчатка помогает при запорах: 4 научно подтверждённых причины

Проблемы со стулом знакомы многим людям, и зачастую их причиной становится недостаток клетчатки в рационе. Пищевые волокна играют важную роль в поддержании здорового пищеварения, помогая кишечнику работать регулярно и эффективно.

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Они влияют не только на консистенцию кала, но и поддерживают баланс полезных бактерий в кишечнике. Эксперты объяснили eatthis.com, почему именно клетчатка является одним из лучших природных средств для профилактики и облегчения запоров.

Сочетание достаточного количества клетчатки и воды часто помогает нормализовать стул. Более того, регулярное употребление продуктов, богатых пищевыми волокнами, может снизить риск развития запоров. Согласно рекомендациям Академии питания и диетологии, мужчинам следует потреблять около 38 граммов клетчатки ежедневно, а женщинам — примерно 25 граммов.

Эксперты объясняют, что положительное влияние клетчатки на пищеварение связано сразу с несколькими механизмами. Вот четыре основные причины, почему она способствует регулярному стулу.

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Клетчатка увеличивает объем каловых масс

Медики нередко советуют людям, страдающим запорами, увеличить объем стула. Именно это и делает клетчатка. При прохождении через кишечник она впитывает воду и связывает продукты жизнедеятельности организма, благодаря чему каловые массы становятся больше и тяжелее. Это стимулирует кишечник работать активнее и облегчает их выведение.

При этом существует два основных типа клетчатки – растворимая и нерастворимая. Для борьбы с запорами особенно полезной считается нерастворимая клетчатка, ведь она не растворяется в воде и более эффективно увеличивает объем содержимого кишечника. Ее источниками являются цельнозерновые продукты, зеленая фасоль, ягоды и картофель.

Организм не переваривает пищевые волокна

Хотя клетчатка относится к углеводам, она отличается от сахаров и крахмала. Пищеварительная система не способна полностью её расщеплять, поэтому она проходит через желудочно-кишечный тракт практически в неизменном виде. В ходе этого процесса клетчатка помогает выводить лишнюю воду и продукты обмена веществ, что также способствует регулярному очищению кишечника.

Способствует здоровью кишечной микрофлоры

Когда пищевые волокна попадают в толстый кишечник, они становятся питательной средой для полезных бактерий. Именно поэтому клетчатку часто называют природным пребиотиком.

Научные исследования показывают, что нарушение баланса кишечной микрофлоры, известное как дисбактериоз, может быть связано с хроническими запорами. В то же время достаточное количество полезных бактерий поддерживает нормальную работу кишечника. Особенно богаты пребиотической клетчаткой фасоль, овес, лук, чеснок и шпинат.

Делает стул более мягким

Еще одно важное свойство клетчатки заключается в том, что она помогает смягчить каловые массы, благодаря чему они легче проходят через кишечник.

Лучше всего с этой задачей справляется растворимая клетчатка. Она взаимодействует с водой, образуя гелеобразную массу, которая делает содержимое кишечника более мягким и облегчает процесс дефекации. Именно поэтому растворимые пищевые волокна часто используют в составе средств для смягчения кала.

Получить достаточное количество растворимой клетчатки можно и из обычных продуктов. Хорошими источниками являются овес, орехи, семена и брокколи.

Чтобы клетчатка работала максимально эффективно, важно не только регулярно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами, но и соблюдать достаточный питьевой режим. Именно сочетание воды и клетчатки помогает кишечнику работать стабильно и поддерживать здоровое пищеварение.

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