Как красное мясо влияет на уровень холестерина: что стоит знать

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца, особенно когда речь идет об уровне холестерина. Одним из продуктов, вызывающим споры среди диетологов, является красное мясо.

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Хотя его часто связывают с повышенным уровнем "плохого" холестерина, всё зависит от количества, качества и способа употребления. Издание eatthis.com рассказывает, как именно красное мясо влияет на холестерин и какие рекомендации стоит учитывать, чтобы не навредить сердцу.

Что вызывает повышение холестерина?

Чтобы понять влияние мяса на холестерин, сначала стоит разобраться с причинами повышения этого показателя. Высокий уровень холестерина – распространенная проблема, которая повышает риск инфарктов, инсультов и даже преждевременной смерти.

К факторам риска относятся малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение и генетическая предрасположенность. Если у вас есть родственники с гиперхолестеринемией, риск иметь такую же проблему возрастает, даже если вы ведете здоровый образ жизни.

Питание имеет ключевое значение

Продукты, которые вы выбираете каждый день, могут либо стабилизировать холестерин, либо ухудшить ситуацию. Например, диеты, содержащие цельнозерновые, овес, полезные жиры, орехи и семена, способствуют снижению уровня "плохого" холестерина. В то же время чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может повысить этот показатель.

Насыщенные жиры – основная проблема

Одним из главных факторов, повышающих холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), являются насыщенные жиры. Поскольку красное мясо естественным образом содержит эти жиры, его часто исключают из рациона тех, кто стремится улучшить здоровье сердца.

Однако это не означает, что мясо следует полностью избегать. Если оно является частью сбалансированного рациона, то вред может быть минимальным или вообще отсутствовать.

Действительно ли красное мясо повышает холестерин?

Да, определенные виды красного мяса, в частности жирные куски, такие как стейк или короткие ребра, содержат большое количество насыщенных жиров. Частое употребление таких продуктов действительно может способствовать росту уровня холестерина.

Но все зависит от контекста: образа жизни, типа потребляемого мяса и сопутствующих пищевых привычек. Часто те, кто регулярно ест красное мясо, также больше употребляют сладкие газированные напитки, алкоголь и другие вредные продукты. Это затрудняет оценку реального влияния мяса на здоровье, ведь негативные последствия могут быть вызваны не самим мясом, а общей моделью питания.

Итак, если злоупотреблять жирным мясом и при этом пренебрегать здоровым рационом, риск повышения холестерина возрастает. Но ситуация меняется, если потреблять постное мясо в умеренных количествах вместе с овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами.

Нежирное красное мясо не вредит, если есть его разумно

Добавление в рацион небольших порций нежирной говядины – около 85-110 граммов – вместе с овощами, цельнозерновыми злаками и здоровыми жирами не обязательно приводит к росту холестерина.

В публикации The American Journal of Clinical Nutrition были приведены данные, свидетельствующие: соблюдение средиземноморской диеты с добавлением постной говядины способствовало снижению уровня ЛПНП-холестерина. Другое исследование показало, что даже при потреблении красного мяса, если диета содержит мало насыщенных жиров и в целом является полезной для сердца, уровень холестерина не повышается.

Основные советы для любителей мяса

Если вы не представляете своего меню без красного мяса, следуйте таким рекомендациям, чтобы защитить сердце:

Выбирайте нежирные куски, такие как фланк-стейк, стрип-стейк или вырезка верхней части.

Следите за размером порций – 85-110 граммов.

Сочетайте мясо с овощами, продуктами из цельного зерна и полезными жирами. Избегайте жареного картофеля, белого хлеба и сладких десертов.

Если придерживаться этих советов, вы сможете наслаждаться вкусом красного мяса без вреда для здоровья и без риска скачка холестерина.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, которые могут повышать холестерин.

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