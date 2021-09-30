Как нужно питаться, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний: советы Минздрава

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Новости медицины
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Как нужно питаться, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний: советы Минздрава

Контроль над приемом пищи и сбалансированное питание помогают снизить риск сердечно-сосудистых болезней. Также в рационе должны быть овощи и фрукты богатые витаминами и минералами.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Прежде всего рекомендовали контролировать размер порций и не переедать. Специалисты по питанию советовали не злоупотреблять фаст-фудом.

Здоровое питание в рационе

Овощи и фрукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потому в рационе должны преобладать блюда из этих ингредиентов.

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Также полезными будут цельнозерновые продукты, которые богаты клетчаткой и питательными веществами. Бурый рис, гречка, ячмень, овсянка помогают регулировать кровяное здоровье.

По совету медиков нужно ограничить прием трансжиров, что повышают холестерин и могут развить ишемическую болезнь сердца. Лучше всего принимать в пищу оливковое масло, растительное и ореховую масла, орехи и семена, авокадо.

Врачи рекомендовали есть больше овощей и фруктов

Кроме того, нежирное мясо птицы и рыбы, молоко и яйца должны входить в рацион. Еще важно принимать фасоль, горох и чечевицу.

Врачи рекомендовали принимать в день не больше 5 грамм соли для взрослых. Следует использовать специи и травы без соли.

Специалисты по питанию добавили, что пирожное или шоколад не усугубит здоровье, если не злоупотреблять сладким. Также полезно будет планировать меню на день или неделю.

В рационе должно быть больше каш

Как сообщал OBOZREVATEL, ежедневное употребление пяти-шести чашек зеленого чая может способствовать снижению кровяного давления (гипертония).

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
УкраинаСердцеедаМинистерство здравоохранения