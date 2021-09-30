Как нужно питаться, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний: советы Минздрава

Контроль над приемом пищи и сбалансированное питание помогают снизить риск сердечно-сосудистых болезней. Также в рационе должны быть овощи и фрукты богатые витаминами и минералами.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Прежде всего рекомендовали контролировать размер порций и не переедать. Специалисты по питанию советовали не злоупотреблять фаст-фудом.

Овощи и фрукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потому в рационе должны преобладать блюда из этих ингредиентов.

Видео дня

Также полезными будут цельнозерновые продукты, которые богаты клетчаткой и питательными веществами. Бурый рис, гречка, ячмень, овсянка помогают регулировать кровяное здоровье.

По совету медиков нужно ограничить прием трансжиров, что повышают холестерин и могут развить ишемическую болезнь сердца. Лучше всего принимать в пищу оливковое масло, растительное и ореховую масла, орехи и семена, авокадо.

Кроме того, нежирное мясо птицы и рыбы, молоко и яйца должны входить в рацион. Еще важно принимать фасоль, горох и чечевицу.

Врачи рекомендовали принимать в день не больше 5 грамм соли для взрослых. Следует использовать специи и травы без соли.

Специалисты по питанию добавили, что пирожное или шоколад не усугубит здоровье, если не злоупотреблять сладким. Также полезно будет планировать меню на день или неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежедневное употребление пяти-шести чашек зеленого чая может способствовать снижению кровяного давления (гипертония).