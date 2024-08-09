Как обеспечить оптимальный сон для здоровья: советы эксперта

Иногда ночью стоит только коснуться подушки, как вы уже спите. А в другие ночи кажется, что сон не придет никогда. Такая же ситуация и с утром: иногда вы просыпаетесь свежими и бодрыми, а иногда – наоборот.

Это заставляет вас задуматься, сколько же действительно нужно спать, чтобы на следующий день прекрасно чувствовать себя. Издание eatthis.com пообщалось с экспертом в сфере здоровья Дорси Стендиш. Нейробиолог поделился своими знаниями о необходимом количестве сна и его пользе.

Сколько сна нужно взрослым?

"Каждый человек индивидуален, но обычно взрослым следует спать от семи до девяти часов ежедневно", – говорит Стендиш. Фонд сна подтверждает, что взрослым в возрасте от 18 лет следует спать не менее семи часов в сутки. Но что происходит с вашим организмом, когда вы не получаете достаточно сна?

"Сон является одним из трех столбов здоровья вместе с диетой и физической активностью, поэтому не удивительно, что его недостаточность негативно влияет на физическое и психическое здоровье. Плохой сон может привести к снижению когнитивных функций, усталости, расстройствам настроения, ожирению и даже до сокращения продолжительности жизни", – объясняет Стендиш.

Эксперт добавляет, что улучшение сна может быть первым шагом к решению проблем с психическим здоровьем, таких как стресс и тревога, или физических проблем, таких как неудача в достижении целей потери веса.

Какие преимущества достаточного сна?

Обретение качественного ночного сна имеет много преимуществ.

"Хороший сон поддерживает память, способствует обучению и запоминанию физических задач, поскольку консолидация памяти происходит во время сна", – говорит Стендиш.

Кроме того, сон помогает мозгу принимать решения, ведь именно в это время мозг обрабатывает информацию и готовится к новым задачам. Сон также есть время, когда ваше тело восстанавливается после повреждения клеток. Во время сна ваши клетки производят больше белков, то есть клеточных строительных блоков. Также качественный ночной сон повышает вашу ежедневную производительность.

Чтобы подготовиться к качественному ночному сну, убедитесь, что ваше спальное место прохладное, темное и спокойное. Выключите все устройства с синим светом задолго до сна и спите на удобной подушке и матрасе. Если вы не можете уснуть, попробуйте медитацию или упражнения на глубокое дыхание, чтобы успокоить рассудок.

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